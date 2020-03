Wietmarschen. Mit großem Erfolg haben Schüler aus dem fünften Jahrgang des Schulzentrums Lohne am Informatikwettbewerb „Informatik Biber“ teilgenommen. Gemeinsam mit mehr als 400.000 Schülern von 2.300 Schulen aus ganz Deutschland wurden knifflige Aufgaben aus dem Bereich der Digitalen Bildung gelöst.

Die Bearbeitung der Aufgaben ist laut Pressemitteilung vielfach interaktiv, die Kinder und Jugendlichen sehen dann direkt, wie sich ihre Ideen auf die Lösung auswirken. „Mit dem Informatik-Biber gelingt es uns, das Interesse an Informatik sowohl bei den Schülern als auch bei den Schulen selbst zu stärken,“ erklärte Wolfgang Pohl, Geschäftsführer der Bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF).



Wettbewerb verlangt keine Vorkenntnisse

Der Informatik-Biber weckt nicht nur das Interesse am Fach, sondern ist für viele Schüler auch der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit Informatik. „Der Wettbewerb verlangt keine Vorkenntnisse, sondern ist allein mit logischem und strukturellem Denken zu bewältigen,“ so der BWINF-Geschäftsführer. „Dieses digitale Denken wird immer wichtiger für eine aktive Beteiligung an der digitalen Gesellschaft.“

Kürzlich hat im Schulzentrum die lang ersehnte Urkundenvergabe stattgefunden. Lehrer Tobias Wieching verlieh neben vielen Teilnehmerurkunden auch zehn Urkunden mit Anerkennung. Hennes Lensing, Lukas Helming und Julian Wolters haben mit über 100 Punkten sogar eine überragende Platzierung erreicht. Jetzt freuen sich die Schüler schon auf den nächsten Durchgang.