In der Landwehr-Akademie findet am 27. und 28. März ein Programmierwwettbewerb statt. Dazu müssen sich die Teilnehmer anmelden. Foto: Landwehr

Wietmarschen. Die Unternehmen Landwehr, Krone und Rosen laden gemeinsam ein zum shortcut:hackathon ein, dem ersten Programmierwettbewerb in der Region Grafschaft Bentheim/Emsland. Die Veranstaltung findet am 27. und 28. März in der Landwehr-Akademie in Wietmarschen-Lohne, von-Humboldt-Straße 2, statt.