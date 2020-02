Wietmarschen. Das Senioren- und Pflegeheim Matthias-Haus in Wietmarschen-Lohne sucht weitere examinierte Altenpflegerinnen und Altenpfleger, damit möglichst bis zum Sommer genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, um alle 51 Plätze (Einzelzimmer) für die vollstationäre Pflege belegen zu können. Derzeit sind 15 Plätze frei.

