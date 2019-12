Wietmarschen. Einstimmig hat der Gemeinderat Wietmarschen ein Konzept zur verträglichen Nachverdichtung in älteren Wohngebieten beschlossen. Dem Konzept zufolge sind künftig maximal vier Wohneinheiten auf einem Grundstück zulässig.

