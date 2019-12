Wietmarschen. Der 19-jährige Joshua Schomakers aus Lohne ist in der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Wietmarschen einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er trat die Nachfolge von Christian Kerperin an, der jetzt ebenso wie Annegret Schnieders als Stellvertreter fungiert.

