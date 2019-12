Wietmarschen. Ein Tischtennisevent der besonderen Art findet am Samstag, 11. Januar, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Mehrzweckhalle an der Jahnstraße in Wietmarschen-Lohne statt. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des SV Union Lohne im Jahr 2020 gelang es der Tischtennisabteilung, eine Show der Extraklasse zu verpflichten.

Die "beste Tischtennis-Show der Welt“, so heißt das Programm, mit dem die Tschechen Milan Orlowski und Jindrich Pansky laut Pressemitteilung mit großem Erfolg um die Welt ziehen. Seit nunmehr 20 Jahren präsentieren die Tschechen ihre Tischtennis-Show. Die beste Show begeisterte den Angaben zufolge bereits Zuschauer in vielen Ländern.

Feuerwerk an technischen Tricks

Gepaart mit witzigen Einlagen brennen sie stets ein Feuerwerk an technischen Tricks ab. Was sie mit dem Tischtennisball so alles anstellen, das grenzt schon fast an Zauberei. Otto Normalverbraucher brät sich in einer Pfanne ein Spiegelei, klopft mit dem Holzhammer das Fleisch weich, trägt die Schuhe am Fuß oder benutzt den Stuhl zum Sitzen. Den beiden Tischtennis-Künstler Milan Orlowsky und Jindrich Pansky aus Prag fällt da allerhand mehr ein. Wenn sie an der Tischtennisplatte stehen, benutzen sie alles, was ihnen in die Finger kommt, um den kleinen Ball übers Netz zu schmettern.

Was sie früher mit der „normalen Kelle“ drauf hatten, das verrät ein Blick auf die lange Liste mit nationalen und internationalen Titeln. Europa- und Vizeweltmeister, mehrfache tschechische Meister. Nur wer die hohe Tischtennis-Kunst beherrscht, kann an der Platte solche Faxen machen. In ihrer Show packen Orlowsky und Pansky ein unglaubliches Repertoire aus, mit dem sie das Publikum zum Lachen bringen.



Sie stehen und liegen auf der Platte und spielen sich die Bälle um die Ohren. Sie sitzen auf dem Stuhl, springen hinter die Absperrung. Sie spielen mit Bratpfanne, Mini- und Riesenschläger, Fleischhammer und Schuhen. Hierbei legen die beiden Spieler eine unglaubliche Dynamik an den Tag, von der so manch anderer nur träumen kann. Die zwei Tischtennisartisten aus Prag bieten dem Publikum ein Programm auf höchstem sportlichen Niveau, bei dem gleichzeitig kein Auge trocken bleibt.

Vorverkauf hat begonnen

Die Eintrittskarten können im Vorverkauf (Erwachsene acht Euro; Kinder bis 15 Jahren sechs Euro) bei der Volksbank Lohne, Kreissparkasse Lohne, Bürobedarf Latus, Lohner Kiosk oder per mail tischtennis.lohne@gmail.com erworben werden. An der Abendkasse kosten die Tickets für Erwachsene zehn Euro und für Kinder bis 15 Jahren acht Euro. Für Verpflegung wird gesorgt.