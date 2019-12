Die Ortsfeuerwehr Lohne befreite am Samstagabend eine Pkw-Fahrerin nach einem Unfall auf der Hahnstraße aus ihrer misslichen Lage. Foto: Ortsfeuerwehr Lohne

Wietmarschen. Glimpflich ist am Samstagabend ein Unfall auf der Hahnstraße in Wietmarschen-Lohne ausgegangen. Eine Pkw-Fahrerin war um 19.09 Uhr mit ihrem Auto in einen Graben gefahren. Sie blieb nach Angaben der Feuerwehr unverletzt.