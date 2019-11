Tod und Trauer Thema einer Ausstellung in Lohne CC-Editor öffnen

Wie in anderen Orten ist das Gedenken an die Toten, die durch Gewalt ums Leben kamen, tief verankert. Das Foto entstand 1936 bei der Einweihung des Kriegerehrenmals in Lohne. Foto: Heimatverein Lohne

Wietmarschen. Der Heimatverein Lohne in der Gemeinde Wietmarschen lädt am Sonntag, 17. November, von 15 bis 18 Uhr zum Besuch einer Ausstellung im Heimathaus an der Hauptstraße zum Thema Tod und Trauer ein.