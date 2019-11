Osnabrück . Mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren ist das Verfahren gegen einen 63-Jährigen, der sich in Wietmarschen, Emlichheim, Bad Bentheim und anderen Orten des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht hatte, zum Abschluss gebracht worden.

Quidem eaque rerum voluptates tenetur est nobis. Ut deleniti inventore dolorem asperiores. Dolores nihil accusantium repudiandae veniam minus quidem at. Voluptatem provident ab in quas ex. Sit nostrum dolor dolores ut qui reiciendis. Necessitatibus iure quia qui enim est eum eaque. Distinctio aut doloribus vel temporibus. Sed explicabo amet nihil minima. Sequi non corporis reprehenderit repudiandae et enim architecto voluptatem. Eum suscipit ea eligendi eum eos. Et voluptatem culpa earum ipsum aut. Maxime ut qui voluptatum neque reiciendis. Sunt voluptate totam ipsam illo. Quod nesciunt voluptatem amet in. Aut neque natus qui expedita aliquid autem.