Lohne . Die Klangfabrik Lohne bereitet ihren 50. Geburtstag vor. Am Samstag, dem 26. Oktober will der Verein im Rahmen eines großen Kommersabends in der Lohner Mehrzweckhalle (Jahnstraße) sich ausgiebig feiern für eine Vereinsgeschichte, die gerade jetzt alle Zeichen auf Aufbruch setzt.

In einem Gespräch der Redaktion mit dem Vorsitzenden Martin Helmig und den Gründungsmitgliedern Reinhard Schnieders, Peter Kieft, Ingo Korte (er trat wenig später dem Verein bei) sowie Dieter Nüsse (ehemaliger Vorsitzender) ging es anhand einiger alter Abbildungen genüsslich durch die lange Vereinsgeschichte.

1969 gründete Franz Wessling den Spielmannszug Lohne, dessen erster Auftritt bei einer Generalversammlung des Schützenvereins Lohne im selben Jahr sein sollte (das war im Saal Hübers). „Schon 1968 haben wir begonnen, zu proben, immer mittwochs um halb acht im alten Saal Menger“, erinnert sich Peter Kieft „...und sonntags morgens auch!“ fügen die anderen hinzu. Auch die ersten Probenleiter, Robert Kassler (Flöten) und Franz Schlüter (Trommel), sind noch gut in Erinnerung. Ebenso, dass in Ermangelung richtiger Uniformen der Spielmannszug anfänglich ganz in weiß auftrat, wie auf den Bildern zu sehen, auf denen sich die Herren als kleine Buben wiederfinden.

Erst zum Jubelschützenfest 1974 gab es dann Uniformen für alle, mit denen man 1975 auch bei der 1000-Jahr-Feier der Stadt Lingen auftrat. Der Spielmannszug war in den Folgejahren gerne vertreten bei Schützenfesten in der näheren und weiteren Umgebung. Bis in die 1990er Jahre nahmen die Musiker zudem häufig und nicht ohne Erfolg an so einigen Wettstreiten teil. Eine ganze Reihe von Übungsleitern begleiteten in den langen Jahren den Spielmannszug. Daran erinnern sich die Herren jetzt noch gern, auch wenn es heute schwer fällt, jeden zeitlich korrekt zuzuordnen.

Eine danach dramatisch rückläufige Nachfrage führte am Ende der sogenannten Nuller-Jahre zu einem gewaltigen Umdenken. „die Alten brachen weg und es kam niemand nach“, sagt Helmig, „außerdem hatten Spielmannszüge keinen sonderlich guten Ruf mehr“. Ein Wandlungsprozess musste her, die typischen „Ces-Flöten“ mussten weg. „Die klangen nie gut.“ Und auch die gespielte Musik sollte mehr Anspruch bekommen.

„Wenn wir 2013 nicht gehandelt hätten, würden wir hier heute nicht sitzen“, sagt Dieter Nüsse und meint damit den endgültigen Beschluss, aus dem Spielmannszug eine Klangfabrik zu machen, die seither auch ihren neuen Namen trägt. Die neuen Musikausrichtung, das Konzept, die Musiker von ausgebildeten Fachkräften anleiten zu lassen und die damit einhergehende gesteigerte Qualität gab schließlich den entscheidenden Umschwung. Der Verein steht heute ganz anders da.

Seit 2016 steht das Orchester unter der musikalischen Leitung des niederländischen Vollblutmusikers Marty van Seijenr, der auch Spaß und Begeisterung an der Musik vermittelt. Eine große Bereicherung für das Orchester. 2017 versuchte sich das Orchester erstmalig beim niedersächsischen Landesmusikfest (in Lilienthal) und qualifizierte sich prompt.

Anzeige Anzeige

So konnte sich das jetzige Flöten-Orchester mit ausgedehnter Schlagwerkabteilung bei den vergangen Deutschen Meisterschaften im Frühjahr in Osnabrück glücklich gut präsentieren (Platz zehn). „Wir waren mit Abstand die jüngsten dort. Unser Kleinster, der die Röhrenglocken bedient, musste sich auf eine Cola-Kiste stellen, um überall heranzukommen.“

Es haben sich auch die Mitgliederzahlen enorm verbessert. Über 100 sind es derzeit. „Wir sind stolz, sagen zu dürfen, dass Nachwuchssorgen, wie es sie früher einmal gab, in der Klangfabrik der Vergangenheit angehören.“ Es wurde im letzten Jahr, um die große Nachfrage nach Schlagzeug aufzufangen, ein Nebenzweig, die „Drumline“, gegründet, die nur wenig später bereits ihren ersten Auftritt absolvierte.

Dieser grandiosen Entwicklung ist es geschuldet, dass es auch bald nötig wurde, sich als Verein die Gemeinnützigkeit anerkennen zu lassen. Das ist in diesem Jahr geschehen; jetzt ist die Klangfabrik ein „e.V.“

Zum 50. Geburtstag zeigt man sich also wohl bestens gewappnet, auch die nächsten 50 Jahre erfolgreich Musik nach Lohne zu bringen. An Plänen mangelt es nicht. Zu ihrem Kommersabend am Samstag um 19 Uhr in der Lohner Mehrzweckhalle (Jahnstraße) lädt die Klangfabrik herzlich alle Menschen ein, die sich mit ihr beziehungsweise dem ehemaligen Spielmannszug verbunden fühlen.