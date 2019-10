Unter dem Motto „Museum besucht Museum“ präsentiert der Lingener Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck am Sonntag ausgewählte Dokumente und Kunstwerke im Stifts- und Wallfahrtsmuseums in Wietmarschen. Foto: Heimatverein Wietmarschen

Wietmarschen. Zu einer Gastführung mit Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck aus Lingen laden der Heimatverein und die Kirchengemeinde Wietmarschen am Sonntag 20. Oktober, um 15 Uhr in das Stifts- und Wallfahrtsmuseum neben der Kirche in Wietmarschen ein. Der Kunstexperte präsentiert dabei ausgewählte Dokumente und herausragende Exponate aus sieben Jahrhunderten Wietmarscher Geschichte.