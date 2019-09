Wietmarschen. Etwa 35 Radfahrer haben sich zur Klimaradtour in Wietmarschen-Lohne getroffen. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Landkreises Grafschaft Bentheim.

Laut Pressemitteilung des Landkreises startete die Tour auf dem Schützenplatz in Lingen. Bürgermeister Manfred Wellen und dem Grafschafter Klimaschutzmanager Stephan Griesehop hießen die Gruppe willkommen. Gleich nach den Grußworten wurden die Fahrräder bestiegen und das erste Ziel, eine Biogasanlage, angepeilt. Dort besichtigten die Teilnehmer die Anlage und erhielten Einblicke in diese Art der Energiegewinnung. Dabei wird das Biogas bei der Vergärung von Biomasse – in diesem Fall Mais - erzeugt. Aus diesem Biogas kann anschließend in einem Blockheizkraftwerk grüner Strom gewonnen werden.

Auch Windkraftanlage besichtigt

Danach machte sich die Radlergruppe in Richtung Nordlohne auf, um dort eine Windkraftanlage aus nächster Nähe und sogar von innen zu erkunden. Dabei erfuhren die Teilnehmer zum Beispiel, dass die Flügel von Windkraftanlagen bis zu 85 Meter lang sind und 25 Tonnen wiegen können.

Anschließend ging es weiter zu der im Bau befindlichen Kindertagesstätte „Taka-Tuka-Land“. Viel Interessantes zu den energetischen Aspekten des Neubaus und allgemein über Energieeffizienzmaßnahmen in den Liegenschaften der Gemeinde Wietmarschen erhielten die Radler vom Wietmarscher Bauamtsleiter Jörg Peters. So wird die neue Kita durch die innovative Technik einer Luft-Wärme-Pumpe erwärmt, sodass auf konventionelle Brennstoffe verzichtet werden kann. Nach diesem letzten Stopp und den insgesamt 22 gefahrenen Kilometern trennte sich die Gruppe mit vielen neuen Eindrücken über erneuerbare Energien und Klimaschutz in Wietmarschen.