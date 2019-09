Autobahnpolizei im Einsatz. Symbolfoto: dpa

Bakum. Einen Schutzengel hatten offenbar die Insassen dreier Fahrzeuge, die am späten Freitagabend auf der Autobahn 1 bei Bakum in einen Unfall verwickelt waren, den ein Lastwagen aus Bad Laer verursachte. Unverletzt blieben auch die Vierbeiner in einem Pferdeanhänger.