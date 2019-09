Ein Teil des Chores "St. Cäcilia" in Wietmarschen-Lohne probt mit seinem Leiter Peter Alexander Herwig (l.) neue geistliche Lieder. Foto: Sebastian von Melle

Wietmarschen. Der Chor "St. Cäcilia" in Wietmarschen-Lohne unter der Leitung von Peter Alexander Herwig plant Auftritte beim Dekanatschortag am 29. September um 10.30 Uhr in Bad Bentheim und bei einem Konzert am Tag der Deutschen Einheit, 3.Oktober, unter dem Motto "Einheit leben" um 17 Uhr in der Lohner Antoniuskirche.