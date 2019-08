Wietmarschen. Mit einem spektakulären Festumzug durch den Ort hat die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Lohne am Sonntag ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Nahezu 100 Wagen, Fußgruppen und Musikgruppen nahmen daran teil. Zahlreiche Zuschauer verfolgten von den Bürgersteigen aus das Geschehen.

Es war ein imposantes Bild, als sich Paul Lüpken, Rainer van der Wyk und Detlef Feldschnieders mit ihren Pferden bei strahlendem Wetter an die Spitze des Zuges setzten, der vom Parkplatz des früheren Möbelhauses Lübbering über die Hauptstraße zunächst zum Schützenplatz (Marktplatz) führte, wo es eine Pause gab, bevor es zum Festplatz an der Jahnstraße weiterging. Beim Schützenplatz erläuterten die ehemaligen Landjugendvorsitzenden Heinz Gossling und Markus Menger die einzelnen alten und neuen landwirtschaftlichen Geräte, wobei deutlich wurde, welch einen rasanten technischen Fortschritt die Landwirtschaft auch in Lohne verzeichnet hat. Praktisch seinen gesamten modernen Fuhrpark stellte Lohnunternehmer Paul Lüpken zur Verfügung.

Ein Hingucker war auch ein Hanomag aus dem Jahr 1949, dem Gründungsjahr der Landjugend, den Heinrich Stevens mitgebracht hatte. Gerne reihte sich der Unternehmer mit seinem Enkel Henry in den Umzug ein. Zu den Themen Bestellung, Heuernte, Düngung, Hackfrüchte, Getreideernte und Maisernte wurden jeweils alt und neu gegenübergestellt. Handwerk und Landleben waren ein weiterer Schwerpunkt. Neben der Landjugend - auch die KLJB aus dem Ortsteil Wietmarschen war präsent - beteiligten sich weitere Lohner Vereine an dem Umzug. Mit dabei war auch eine Gruppe aus Neu-Lohne, die auf die Besiedelung im Jahr 1913 westlich des Ortskerns aufmerksam machte, mehrere Schornsteinfeger sowie Vertreter des Heimatvereins Lohne in alten Trachten.

Gutgelaunt fuhren die derzeitigen Landjugendvorsitzenden Theresa Altendeitering und René Merschel zusammen mit Bürgermeister Manfred Wellen und dessen Kindern, der stellvertretenden Bürgermeisterin Monika Wassermann sowie dem Präses der Landjugend Lohne, Pastor Paul Berbers, in einer Kutsche mit. Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers setzte sich hinter das Lenkrad eines skurrilen Gefährts und winkte den Zuschauern zu. Angesichts der im Vergleich zu früher gewaltigen Dimensionen der modernen Maschinen, die ein Vielfaches an Leistung aufweisen, kamen die Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr heraus. Heinz Gossling, der seit einigen Jahren in Holthausen-Biene lebt und dessen Herz noch immer an der Landjugend Lohne hängt, bezeichnete den Festumzug als "phänomenal."

Die Ortsfeuerwehr Lohne sorgte für die Absicherung des Zuges. Zudem zeigte sie in dem Umzug eine alte Spritze. Beim Festplatz hatten alle noch einmal die Gelegenheit, die alten und neuen Maschinen in Augenschein zu nehmen und das 70-jährige Bestehen abschließend zu feiern. Großen Wert legt die Landjugend auch weiterhin auf eine enge Beziehung zur katholischen Kirche, wie dies in einem regelmäßigen Austausch mit Pastor Paul Berbers zum Ausdruck kommt. Nach Darstellung des Vorstandes bestätigt der große Zulauf an Jugendlichen, dass der katholische Verband noch immer im Trend der Zeit liegt. Die Landjugend heißt jeden willkommen, gleich welcher Nationalität oder welcher Berufsgruppe."Aktuelle Statistiken ergeben, dass knapp 50 Prozent unserer Neuanmeldungen weiblich sind", teilte der Vorstand mit.