Potenzial des Lohner Freizeitsees ausschöpfen

Wietmarschen. Der Freizeitsee in Lohne hat sich einen Namen gemacht – zumindest in der Region. Darauf sollte die Gemeinde Wietmarschen aufbauen und mit Sami Taha die Chance nutzen, Lohne als Urlaubsort noch attraktiver zu machen. Ein Kommentar.

Das eigene Land ist das Lieblingsreiseziel der Deutschen. Laut einer aktuellen Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen unter 4000 Bundesbürgern bevorzugen 24,9 Prozent der Befragten deutsche Reiseziele. Immer beliebter werden dabei Badeseen. Lohne hat einen solchen. Das Potenzial des Sees sollte weiter ausgeschöpft werden, schließlich ist Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Mit Sami Taha hat die Gemeinde einen erfahrenen Gastronomen gewonnen. Seit Jahren betreibt er in Lingen das Cafe Extrablatt. Er bringt Ideen mit, um Besuchern auch abseits vom Baden den Aufenthalt am See schmackhaft zu machen. Natürlich werden die Badegäste weiterhin den Großteil der Besucher ausmachen, jedoch herrscht nicht an 365 Tagen im Jahr Badewetter.

Diese „kühleren“ Tage können ebenfalls genutzt werden. Schließlich heißt der See Freizeitsee, nicht Badesee. Sei es mit Weinlaube, Badewannenrennen oder Open-Air-Kino, es gibt viele Möglichkeiten, den See über die Region hinaus bekannt zu machen. Die Gegebenheiten sind da, jetzt heißt es, die Chance zu nutzen.