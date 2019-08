Wietmarschen. Lohne steht am nächsten Wochenende ganz im Zeichen des 70-jährigen Bestehens der örtlichen Landjugend. Höhepunkt ist am Sonntag, 25. August, der Festumzug durch den Ort, der sich um 14.30 Uhr vom früheren Möbelhaus Lübbering in Bewegung setzt.

Die Route führt von dort entlang der Hauptstraße weiter zum Schützenplatz (Marktplatz) und von dort zur evangelischen Kirche. Danach bewegt sich der Festumzug zur Jahnstraße, um dann den Festplatz am Ende dieser Straße zu erreichen. Nach Angaben des Festausschusses sind 95 alte und neue landwirtschaftliche Maschinen zu sehen. Mit dabei sind auch Wagen, die mit verschiedenen Mottos auf sich aufmerksam machen, sowie Fußgruppen und Musikgruppen. Ab 13.30 Uhr ist ein Kaffee- und Kuchenverkauf durch die Landjugend Lohne vorgesehen. Auf dem Festplatz gibt es ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. So können die Besucher Maschinen und Wagen besichtigen. Weitere Programmpunkte sind Kinderschminken und Hüpfburg. Gesorgt wird für Imbiss und Getränke.

Bereits am Freitag, 23. August, findet um 19 Uhr ein Kommersabend mit 600 Gästen in der Mehrzweckhalle statt. Am Sonntag, 25. August, treffen sich die Mitglieder um 10 Uhr zum Gottesdienst, der von der Landjugend gestaltet wird, in der St.-Antoniuskirche in Lohne. Geleitet wird die heilige Messe vom Präses der Landjugend, Pastor Paul Berbers, sowie dem Diözesanpräses der KLJB, Markus Brinker.

Aktuell gehören 650 aktive und passive Mitglieder aus allen Berufsständen der Landjugend Lohne an, die von Theresa Altendeitering und René Merschel geleitet wird. Höhepunkt der Aktivitäten in diesem Jahr war bislang die Erstellung eines Dirt-Parks am Lohner Freizeitsee im Rahmen der 72-Stunden-Aktion.

Als im Jahr 1947 ein Großteil der Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war, wurde sowohl auf Diözesan- als auch auf Ortsebene damit begonnen, die katholische Jugendarbeit wieder neu zu formieren. Angeregt vom damaligen Pastor Wösthoff fand sich auch in Lohne eine Gruppe junger Männer zur marianischen Jungmännerkongregation zusammen. Zwei Jahre später, im Jahr 1949, wurde daraus schließlich die heute bestehende Landjugend Lohne gegründet. In alten Chroniken beschrieben, bildeten der 1. Vorsitzende Bernhard Gossling sowie die Beisitzer Paul Altendeitering (Großvater der heutigen 1.Vorsitzenden Theresa und des Kassenwartes Thorben Altendeitering), Hermann Bruns, Hermann Hübers, Anton Lüken und Hermann Vogt den Gründungsvorstand. Der damalige Präses hieß Pastor Wösthoff.

Aus alten Chroniken und durch Interviews mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern ist zu entnehmen, dass es die Landjugend, wie wir sie heute kennen, in der Form nicht gab. Früher war sie als Landjugend der „Jungen Landwirte“ bekannt. Die 15 bis 20 Mitglieder waren fast ausschließlich Hofnachfolger, Junglandwirte oder in der Landwirtschaft beschäftigt und somit meist auch älter als 25 Jahre. Anfänglich wurde sich nur in den Wintermonaten alle 14 Tage abwechselnd bei einem Vorstandsmitglied zu Hause getroffen. Schwerpunkte waren dabei religiöse, politische und landwirtschaftliche Themen.

Die religiösen Themen wurden meistens vom jeweiligen Präses vorbereitet. Zu den politischen und landwirtschaftlichen Themen wurden oftmals auch Berater der Landwirtschaftskammer, Lehrer der Landwirtschaftsschule oder namhafte Politiker eingeladen. Seit 1957 gehörte auch das Erntedankfest zum festen Bestandteil, an dem Jung und Alt gemeinsam feierten. Zuerst im Jugendheim und später abwechselnd im Saal Hübers und Menger wurden Volkstänze der Mädchengruppen, Sketche und Theaterstücke aufgeführt.

Immer mal wieder passierte es, dass landwirtschaftliche Betriebe zum Teil oder völlig niederbrannten. Auch hier sah sich die Landjugend in der Pflicht, denn die Brände vernichteten meist sämtliche Futtervorräte wie Getreide, Heu und Stroh. Die Landjugend bot ihre Hilfe an, indem sie zu Futter und Strohspenden aufrief und diese durchführte. Hier spendeten örtliche Landwirte ein Teil ihrer Ernte. So konnte unter anderem den Höfen Gossling, Menger, Alken, Welling sowie Kotte aus Schepsdorf geholfen werden.

Ab den 70er-Jahren wurde die Landjugend auf den Kopf gestellt. Grundlegende Veränderungen führten dazu, dass sich die Landjugend zu dem entwickelte, was sie heute ist. Bedingt durch den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft waren immer weniger Arbeiter in der Landwirtschaft beschäftigt, weshalb auch die Mitgliederzahlen zurückgingen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, öffnete man sich für alle Berufsgruppen und entwickelte sich zur „Jugend vom Lande“. Eine weitere Neuerung war die Aufnahme der Mädchen in die Landjugend gegen den Widerstand des damaligen Pastors Gaußmann.