Wietmarschen. An ihrem „Tag der Wasserrettung“ hat die DLRG-Ortsgruppe Lingen am Sonntag rund um den Lohner Freizeitsee ihre vielseitigen Aufgaben- und Einsatzbereiche vorgestellt.

Die DLRG-Ortsgruppe Lingen sorgt am Freizeitsee gemeinsam mit den Ortsgruppen aus Emsbüren und Nordhorn in den Sommermonaten Juni, Juli und August an den Wochenenden je nach Wetterlage und Badebetrieb für die Sicherheit der Badegäste, betonten Vorsitzender Ludwig Kerschbaum und seine Stellvertreterin Terry Werner in einem Gespräch mit der Redaktion. Leider blieb der sonst übliche Gästeansturm an diesem Tag angesichts des regnerischen und kühlen Wetters aus.



„Wir möchten mit der Veranstaltung unsere ehrenamtliche Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen, aber auch das Interesse an einer Mitarbeit wecken“, erklärte Werner, die das Programm organisiert hatte und als Moderatorin fachkundig die Höhepunkte erläuterte. Unterstützt wurden die DLRG-Mitglieder durch Manfred Berning, der im Auftrag der Gemeinde Wietmarschen für den Ordnungsdienst am Freizeitsee verantwortlich zeichnet.

Die Präsentationen gliederten sich in vier Hauptbereiche: Jugendabteilung, Ausbildung, Einsatzabteilung sowie die Schwimmausbildung. Ein wichtiger Bereich ist nach Darstellung von Kerschbaum die Schwimmaus- und Weiterbildung im Linus Lingen. Das Angebot reiche von der Frühschwimmerausbildung für jüngere Kinder (Seepferdchen) über die Jugend- und Rettungsschwimmausbildung bis zum Breiten- und Rettungsschwimmsport für Jugendliche und Erwachsene.

„Unsere Ortsgruppe leistet unter dem Motto ‚Vom Nichtschwimmer zum Rettungsschwimmer‘ somit auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag“, erläuterten Rudolf Bowe, technischer Leiter Schwimmen, und sein Stellvertreter Ludger Roters. Es gebe bei der Erstausbildung einen sehr großen Zulauf. Die Nachfrage könne angesichts des erforderlichen großen Personalbedarfs nicht befriedigt werden.



„Die DLRG-Jugendabteilung in Lingen möchte einen Beitrag leisten zur Entwicklung junger Menschen zu selbstbestimmten, selbstbewussten und verantwortlichen Persönlichkeiten“, stellte Jugendleiterin Diana Wöhl ihre Abteilung vor. Zur Erreichung dieser Ziele betreibe die DLRG-Jugend eine handlungsorientierte und kreative Jugendarbeit. Gleichzeitig schaffe sie die Voraussetzungen für eine selbstorganisierte Freizeitgestaltung, wobei das Schwimmen im Mittelpunkt der sportlichen Aktivitäten stehe.



Zu den in der Öffentlichkeit bekanntesten Tätigkeitsfeldern gehört nach Aussage des technischen Leiters Einsatz, Tobias Brinker, der Einsatzdienst. Die DLRG habe sich der Verhinderung von Ertrinkungsfällen verpflichtet und trage dazu bei, die Sicherheit der Menschen im, am und auf dem Wasser zu gewährleisten. Auch Katastrophenschutz, allgemeine Gefahrenabwehr und die Absicherung von Veranstaltungen am und im Wasser gehörten zu den Schwerpunkten.

Die Ausbildung in Bereichen wie Erste Hilfe und Sanitätsausbildung gehört zu den weiteren Tätigkeitsfeldern. Die DLRG Lingen verfügt laut Kerschbaum über eine Vielzahl von Ausbildern und Trainern. „Diese sind nicht nur für die kompetente Ausbildung der Mitglieder der DLRG Lingen zuständig, sondern stehen auf Anfrage gerne auch anderen Hilfsorganisationen, Vereinen oder Firmen zur Verfügung“, unterstrich der Vorsitzende.

Die Einnahmen aus Kursen und Ausbildungen kommen dem Verein zu Gute und finanzieren die Aus-, Fort- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitglieder und Einsatzkräfte. Die DLRG sei ein eingetragener Verein und finanziere sich in erster Linie aus Mitgliedsbeiträgen, Sanitätsdiensten sowie Spenden.