Wietmarschen. Bei einer Fahrradtour mit dem CDU-Landtagsabgeordneten und niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers durch die Gemeinde Wietmarschen haben sich Bürger über soziale Projekte informiert.

Den Auftakt der Tour bildete die Besichtigung des früheren Hauses Brinkel in der Siemensstraße 15 in Lohne, wo im Frühjahr 2020 das Familienservicebüro des Landkreises Grafschaft, das sich jetzt noch in der Feldstraße 2 befindet, im Erdgeschoss einziehen soll. Zudem sollen im Obergeschoss Räume für eine Tagespflege und eine Krippe geschaffen werden, die bei Bedarf genutzt werden können. Heike Grothues, Leiterin des Familienservicebüros in Lohne und Alfred Hülmann, Abteilungsleiter beim Landkreis, freuten sich sehr darüber, dass die Kommune durch einen 275.000 Euro teuren Umbau die neuen Räumlichkeiten in dem gemeindeeigenen Gebäude zur Verfügung stellt, zumal die Organisation der Kinderbetreuung ein wichtiger Aufgabenbereich des Büros sei. Darüber, wie die Gemeinde die bisherigen Räume in der Feldstraße 2 künftig nutzen werde, sei noch keine Entscheidung getroffen worden, erklärte Bürgermeister Manfred Wellen.

Anschließend informierten Bäckermeister Heinrich van Lengerich und seine Ehefrau Babette Lichtenstein van Lengerich über das vom Unternehmen Lohner Landbäcker entwickelte Nachhaltigkeitskonzept, das die Bereiche Regionalität, Tierwohl, Mehrweg und Müllvermeidung umfasst. "Wir setzen das Konzept Schritt für Schritt um", sagte der Bäckermeister. Gute Erfahrungen mache das Unternehmen mit den Pfandbecher-Systemen", betonte seine Ehefrau und fügte hinzu: "Zu verdanken ist das vor allem unseren engagierten Verkäuferinnen, die den Kundendialog vor Ort sehr gut führen und viele Kunden überzeugen konnten, auf FairCup umzusteigen." Das Unternehmen hat 180 Mitarbeiter und ist mit 17 Standorten in der Region präsent. Klaus Kohne, der mit seinen Eltern in Lohne auf einer fünf Hektar großen Fläche Blaubeeren anbaut und mit dem Lohner Landbäcker kooperiert, sprach von einem Nischenprodukt. Ein Großteil der Blaubeeren werde an Selbstpflücker verkauft.

An der Heinrichstraße machte sich die Gruppe ein Bild vom Baufortschritt des Kindergartens "Taka-Taku-Land". Nach den Worten von Bürgermeister Manfred Wellen soll die für 105 Plätze ausgelegte Einrichtung am 1. März 2020 in Betrieb gehen. "Bis dahin können wir alle Kinder, die einen Kita- oder Krippenplatz brauchen, unterbringen. Verzögert sich der Termin der Fertigstellung, können wir dies nicht mehr garantieren." Wellen äußerte die Hoffnung, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Klage einer Anliegerin gegen das Projekt auch in der Hauptsache abweist.

Abschließend informierte sich die Gruppe im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Nordlohne. Die Gemeinde Wietmarschen möchte durch die Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Nordlohne ein Mehrgenerationenhaus- und Mehrgenerationenplatz für „Jung und Alt“ schaffen. In die Planung der Umgestaltung ist die Dorfgemeinschaft aktiv eingebunden worden. Das Mehrgenerationenhaus sowie die Außenanlagen sollen den verschiedenen Seniorengruppen, Kinderkrabbelgruppen, der Landjugend, dem Schützenverein, den Sportvereinen, den Schulen, den Kindergärten und dem Kulturkreis der Gemeinde Wietmarschen als Begegnungsstätte dienen. Ferner soll den Gästen, insbesondere den Besuchern des Naherholungsgebietes „Lohner Sand“ eine Einkehrmöglichkeit geboten werden.

Die Kosten für die Umgestaltungsarbeiten betragen nach Angaben der Gemeinde circa 200.000 Euro. Für die Umgestaltungsmaßnahmen wurde ein Leader-Antrag gestellt. Der Finanzierungsplan sieht Fördermittel in Höhe von rund 160.000 Euro und einen Eigenanteil der Gemeinde Wietmarschen in Höhe von ca. 40.000 Euro vor. Die Gemeinde sowie Hubert Schnieders als Sprecher des Dorfgemeinschaftshauses hoffen, dass in den nächsten Wochen eine Bewilligung der beantragten Leadermittel vom Amt für regionale Landentwicklung Meppen erteilt werden kann. Hilbers betonte die Bedeutung der sozialen Einrichtungen in der Gemeinde als unverzichtbar für den Zusammenhalt in der Gemeinde.