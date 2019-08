Wietmarschen-Lohne. Das 18. Lohner Mofarennen am Samstag hat wieder alles geboten, was sich die Rennfahrer und Zuschauer erwünschten. Auf Regen und zeitweisen Stromausfall, der zum Neustart führte, hätten zwar alle gerne verzichtet. Aber danach kämpften elf Mannschaften, zwei waren frühzeitig ausgefallen, um Platz und Sieg.

Als der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers den Startschuss gab, die Fahrer in Le-Mans-Manier zu ihren Maschinen eilten, das „Safety-Mofa“ vorweg fuhr, setzte ein Regenschauer ein. Die ansonsten besten Bedingungen auf der RC-Car-Bahn verwässerten sich. Vorsicht war geboten, und ein Stromausfall kam auch noch hinzu.

Also wieder aufreihen, quasi Neustart und dann ging die Post ab.

E-Scooter sind leiser, aber nicht so schnell und Benzingeruch gehört trotz aller Abgasdiskussion zu einem solchen Rennen auch dazu. Die Fahrer kennen sich, ihre Stärken und möglichen Schwächen. Sie taktieren, bedrängen sich in der „Monkey-Kurve, überholen mit fast 70 km/h auf der Geraden, bremsen rechtzeitig oder auch nicht, erfahren, da zu schwungvoll, Bodenberührung ohne größere Blessuren, schneiden und überholen. Alles verläuft sportlich und fair.

Wieder dabei die drei Jungs aus der Schweiz vom Team „Swiss ADR“ aus dem über 800 Kilometer entfernten Emmenbrücke bei Luzern. Für James und seine Mannen ist das Lohner Mofarennen ein „grandioses, megacooles Spektakel“ in einer „ganz besonders ehrgeizigen, aber freundschaftlichen Atmosphäre“. Auch sie wollen wieder „mit Leidenschaft“ fahren. Die begehrte Trophäe hielten sie schon oft in den Händen. Diesmal liegen sie zwei Runden hinter dem Sieger und besteigen das Podium als zweitbestes Fahrerteam. Doch so schnell wie sie fuhr niemand die 239,6 Meter im Motodrom: nämlich in 19,622 Sekunden. Alle Maschinen und ihre Piloten fahren oder stehen unter Dauerbelastung, aber Mensch und Material halten bis zum Abwinken durch.



Moderator André Altenschulte weiß in seiner fachlichen, witzigen Art die Zuschauer bestens zu unterhalten. „Dieser Mofa-Grand Prix ist ein Motorsport-Krimi vom Allerfeinsten!“ Die Zuschauer drücken die Daumen, wenn „der Hobel aus“, oder „die Kette ab ist.“ Lautstärke und qualmender Benzingeruch stört sie nicht. Die Streckenposten haben wieder alles im Blick. Signallampen blinken und ertönen, wenn ein Fahrer stürzt oder die Strecke mit Motoröl verschmiert und somit gefährlich glatt wird. Dann fährt die Polizei auf dem „Safety-Mofa“ vorweg, die Fahrer im Gänsemarsch hinterher, während die Freiwillige Feuerwehr aus Lohne mit Bindemitteln wieder für griffigen Untergrund sorgt.



Die schwarz-weiße-Zielflagge winkt nach 150 Minuten „Motorsport-Drama“ Patrick Haverland vom Siegerteam „OSB Racing 1“ aus Lohne über die Ziellinie. Große Freude beim gesamten Team, denn „auf diesen Traum haben wir lange hingearbeitet.“

Begeisterung auch bei Bürgermeister Manfred Wellen, den Wanderpokal an die „professionell fahrenden Jungs“ zu überreichen. Die obligatorische Sekt-Dusche als kühle und klebrige Abkühlung müssen die drei Bestplatzierten über sich ergehen lassen. Dann gibt Mitgewinner Willi Schnieders aus Lohne noch einmal richtig Gummi, bis der qualmende Reifen platzt. „Besser der, als unser Traum. Und den wollen wir im nächsten Jahr wieder verwirklichen“, freuen sie sich.