Wietmarschen. 485 Kinder und Jugendliche haben bislang an der Ferienpassaktion der Gemeinde Wietmarschen teilgenommen beziehungsweise für die abschließenden Veranstaltungen angemeldet. Das hat Jugendpflegerin Magdalena Bruns unserer Redaktion mitgeteilt.

"Im vorigen Jahr war die Zahl mit 474 etwas niedriger", erklärte die Sozialarbeiterin. Nach ihren Worten wurden beziehungsweise werden knapp 90 Aktionen für Kids und Jugendliche angeboten. Die Rückmeldung der Kinder und Jugendlichen war durchweg positiv. In diesen Tagen stehen noch folgende Veranstaltungen auf dem Programm: Schatzsuche im Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, Klangfabrik Lohne, Fußballcamp beim SV Wietmarschen, Mit den Jägern auf Entdeckungsreise, Pokalschießen für Kinder, Kanutour (Eltern-Kind-Tour), Leitergolf-Spiel bauen und Wasserbaustelle.

"Zum Glück ist alles reibungslos verlaufen und es hat keine besonderen Vorkommnisse gegeben", freut sich die Sozialpädagogin. Dank sprach sie allen Helfern für die Unterstützung bei den Veranstaltungen aus. Großes Lob galt zudem den Vereinen. "Auch für die Herbstferien bereiten wir wieder Aktionen vor", kündigt die 29-Jährige an.

Die Sozialarbeiterin ist seit 2012 als Jugendpflegerin in Vollzeit für die Gemeinde Wietmarschen tätig. "Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht mir sehr viel Freude", sagt Bruns. Zentren der offenen Jugendarbeit mit ihren niedrigschwelligen Angeboten sind nach ihren Worten unter anderem die beiden Jugendtreffs in den Ortsteilen Wietmarschen (Kolpingstraße 19) und Lohne (Hauptstraße 57). Die Kids im Alter zwischen neun und elf Jahren treffen sich montags von 15 bis 17 Uhr in Wietmarschen und dienstags von 15 bis 17 Uhr in Lohne. Für die Jugendlichen gibt es montags und mittwochs jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr Angebote in Wietmarschen. Die Öffnungszeiten in Lohne für diese Altersgruppe: dienstags von 17 bis 20 Uhr sowie donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr.

Der Kidstreff in den Jugendtreffs darf sich des Öfteren über 25 Kinder freuen. Wir möchten zudem in Wietmarschen künftig auch donnerstags öffnen, um dort Aktionsnachmittage zu veranstalten." Nach den Worten von Bruns gibt es in beiden Jugendtreffs zahlreiche Spielmöglichkeiten, die rege in Anspruch genommen werden. Als Beispiele nannte sie Play-Stations, Dart, Kicker und Billard. Viele Kinder spielen auch gerne draußen. Zudem steht jeweils ein kleiner Kiosk zur Verfügung. "Rumhängen ist angesagt, aber nicht nur", sagt die 29-Jährige. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich sehr, wenn zum Beispiel kleinere Angebote wie backen, basteln, Outdoor-Spiele und vieles mehr im Treff angeboten werden. Zudem werden auch die Projektwochen und Aktionen der Treffs gut angenommen. „Wir freuen uns über jedes Kind oder jeden Jugendlichen, der mal Lust hat, bei uns vorbei zu kommen; die Türen sind für jeden offen.“

Für Magdalena Bruns ist es sehr wichtig, dass die jungen Menschen ihre Ideen in die Jugendarbeit einbringen können. Bei der Jugendarbeit wird die Sozialpädagogin von einem etwa 20-köpfigen ehrenamtlichen Team junger Leute unterstützt, für dessen Hilfe sie sehr dankbar ist.