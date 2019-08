Rathaus in Wietmarschen-Lohne mit neuen Büroräumen CC-Editor öffnen

Den Weg zu den neuen Räumen im Lohner Rathaus weist die Mitarbeiterin des Bauamtes, Stefanie Fischer. Foto: Gemeinde Wietmarschen

Wietmarschen. Das Rathaus in Lohne in der Gemeinde Wietmarschen ist in der ersten Etage um circa 90 Quadratmeter erweitert und kürzlich von den Bediensteten bezogen worden. Das haben Bürgermeister Manfred Wellen und Bauamtsleiter Jörg Peters unserer Redaktion mitgeteilt.