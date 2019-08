Neues Haus für die Kinderbetreuung in Wietmarschen-Lohne CC-Editor öffnen

Das gemeindeeigene Haus Brinkel im Lohner Gewerbegebiet wird für die Kinderbetreuung umgebaut. Außerdem zieht hier das Familienservicebüro ein. Darüber freuen sich Bauamtsleiter Jörg Peters (links) und Bürgermeister Manfred Wellen. Foto: Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Das Familienservicebüro des Landkreises Grafschaft Bentheim in Wietmarschen-Lohne soll im Frühjahr 2020 in das ehemalige Haus Brinkel in die Siemensstraße 15, Ecke Franz-Josef-Straße, ziehen. Das Haus befindet sich im Gewerbegebiet.