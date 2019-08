Wietmarschen . Seit nunmehr 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Wietmarschen und der französischen Gemeinde Mortagne au Perche in der Normandie. Jetzt besuchte eine Delegation aus Wietmarschen die Partnergemeinde.

Küsschen links – Küsschen rechts. „Bienvenue au Mortagne au Perche“: Schon die Begrüßung der Gäste aus Wietmarschen aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft war bei der Ankunft in der Normandie von großer Herzlichkeit geprägt. Es war kein Besuch bei Fremden, sondern bei Freunden, denn viele Teilnehmer auf beiden Seiten kennen sich schon von früheren Begegnungen. Und so verstehen Franzosen und Deutsche den Austausch als eine gelebte und lebendige Partnerschaft - und eine gute Freundschaft will gepflegt sein.

Umfangreiches Programm zusammengestellt

Bernadette Mousset, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Mortagne, hatte mit ihrem Team ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das Gastgebern und Gästen reichlich Gelegenheit bot, die Beziehungen zueinander zu vertiefen und Mortagne au Perche, das Umland, die Menschen, die Kultur und selbstverständlich die regionalen Spezialitäten neben Cidre und Blutwurst noch ein Stückchen besser kennenzulernen.

Höhepunkt war der festliche Abend in der Festhalle von Saint Langis. Beide Bürgermeister, Jacky Lesouche und Manfred Wellen, betonten die Bedeutung einer solchen Beziehung, wobei Manfred Wellen hervorhob, dass dies in einer Zeit, in der sich viele Menschen von der Idee des gemeinsamen Europas verabschiedeten, noch viel wichtiger sei.

Gastgeschenke mit den Wappen beider Gemeinden wurden ausgetauscht. Jean-Claude Lenoir, Mitunterzeichner der Partnerschaftsurkunde vor 30 Jahren und damaliger Bürgermeister, stellte das enge Verhältnis der Menschen beider Städte und die politische Bedeutung solcher Partnerschaften in den Mittelpunkt.

50 Liter deutsches Bier mitgebracht

Große Freude bei den Gastgebern löste das zweite Gastgeschenk aus: 50 Liter deutsches Bier waren eine gelungene Überraschung. Die Wietmarscher hatten für ihre Gastgeber und die eigenen Mitreisenden noch weitere Überraschungen im Gepäck. Bernd „Johnny“ Rakers berichtete von der Hilfe des Lohner Radsportclubs bei der Großveranstaltung in Mortagne au Perche, für die die Lohner 750 Euro erhielten. Dieses Geld will der Verein aber nicht behalten, stockte die Summe vielmehr auf 1000 Euro auf, die nun einem caritativen Zweck in Mortagne zu gute kommen. Schon bald sind die Lohner Radsportler wieder in Mortagne, wenn das Rennen Paris-Brest-Paris durch die Normandie führt. Zehn Lohner wollen sich an dem Radmarathon beteiligen.

Gegen Mitternacht gab es dann ein Geburtstagsständchen für Christine Kempista, langjährige Vorsitzende des Wietmarscher Partnerschaftsaustauschs, die ihren Geburtstag in Mortagne feierte. Gesungen wurde natürlich auf Französisch und Deutsch. Weitere französische Lieder folgten, woraufhin die Wietmarscher sich nicht lumpen ließen und mit „Wi–Wi–Wietmarschen“ und „Vogelwiese“ heimisches Liedgut in Frankreich zum Besten gaben.

Schulen sollen stärker einbezogen werden

Der Austausch war für alle Teilnehmer eine willkommene Gelegenheit, sich auch über die Zukunft der Beziehungen auszutauschen. Einhellige Meinung war es, vermehrt Schulen einzubeziehen, um durch die Begegnung junger Menschen die Beziehung langfristig zu stärken und einen kleinen Beitrag für ein vereintes und sicheres Europa zu leisten – und die Küsschen zum Abschied durften natürlich nicht fehlen.