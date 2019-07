Wietmarschen. Mit einem Großaufgebot der Feuerwehr ist es am Freitagabend gelungen, einen Waldbrand im Naherholungsgebiet Lohner Sand in der Gemeinde Wietmarschen schnell unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt waren 90 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

