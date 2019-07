Wietmarschen. 60 Jahre nach der Schulentlassung aus der Volksschule Lohne – heute Gemeinde Wietmarschen – haben sich elf Ehemalige in dem Ort wieder getroffen. Damals verließen 21 junge Menschen die Schule.

Die Zusammenkunft der rüstigen Rentner und Rentnerinnen aus dem Entlassjahrgang 1959 fand einer Pressemitteilung zufolge bei Kaffee und Kuchen im Remarque-Café Schnieders statt. Es gab viel zu erzählen: Erinnerungen an die Schulzeit wurden wach und es wurden auch aktuelle Themen diskutiert. Nach einem Foto im nachgebauten Remarque-Klassenzimmer, das sich auf dem Schulhof befindet, verabredete sich die Gruppe, sich in zwei Jahren an gleicher Stelle erneut zu treffen.