Wietmarschen. Beim SV Union Lohne stehen mit Blick auf das 100-jährige Jubiläum im Jahr 2020 der Bau neuer Umkleiden für die Fußballsparte und einer Halle für die stark expandierende Gymnastikabteilung im Fokus. Das hat der Verein nach seiner Jahreshauptversammlung mitgeteilt.

In der zweiten Jahreshälfte 2019 soll eben dieses Bauprojektes vorangetrieben werden. So werde der Raummangel der beiden Abteilungen beseitigt. Der Sprecher des Vorbereitungsteams für das Jubiläum 2020, Josef Greiten, berichtete laut Mitteilung zudem über die geplanten Veranstaltungen wie zum Beispiel einen Kommersabend, eine Sportgala, einen Gesundheitstag, ein Fußballcamp, eine Tischtennis-Show und einen Familientag.

Dank an Ehrenamtliche

Zuvor hatte Union-Vorsitzender Heinz Herbers den Ehrenamtlichen im 3101 Mitglieder großen Verein gedankt. Union ist damit der zweitgrößte Sportverein in der Grafschaft Bentheim. Die nach einer allgemeinen Statistik ermittelte durchschnittliche Ehrenamtszeit von 16,2 Stunden pro Monat würde von vielen Vereinsmitgliedern weit überschritten, unterstrich Herbers. Gleichzeitig merkte er kritisch an, dass der Sportverein kein Dienstleistungsbetrieb sei, von dem man nur Ansprüche abverlangen könne. Der Verein stelle eine Interessengemeinschaft dar, in der jeder seinen Anteil erbringen müsse. Jedes Gemeindemitglied sei im Sportverein herzlich willkommen.

Die Vorsitzenden Herbers, Bernd Stevens und Alfred Doleski ehrten Mitglieder für ihre 25-, 40-, 50- und 60-jährige Vereinsmitgliedschaft. Den Hermann Feldschnieders und Paul Lüpken wurde der Dank für ihre 70-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgesprochen.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Bernd Stevens, Geschäftsführer Hermann Nüsse und Schriftführer Willi Evers in ihren Ämtern bestätigt. Als zusätzlichen 2. Kassenwart wurde Alfons Schulte gewonnen, so dass der Vorstand nun aus acht Mitgliedern besteht. In Nachfolge von Jens Altendeitering wurde Annette Krieger zur Kassenprüferin gewählt.