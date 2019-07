Wietmarschen. Einstimmig hat der Rat Wietmarschen den Lärmaktionsplan für die Gemeinde beschlossen. Bürgermeister Manfred Wellen (CDU) kritisierte, dass Nordhorn-Range in dem Plan keine Berücksichtigung findet.

Grundlage des vom IPW-Ingenieurplanungs-Büro Wallenhorst erstellten Plans ist §47 des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Demnach sind für "Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen" Lärmaktionspläne zu erstellen. In der Gemeinde Wietmarschen treffen diese Kriterien für die A31 und die B213 zu.

Keine weiteren Maßnahmen geplant

Laut Lärmaktionsplan sind circa 100 Einwohner der Gemeinde Wietmarschen dauerhaften Belästigungen durch Straßenverkehrslärm ausgesetzt. "Hohen und sehr hohen Belastungen [...] sind gemäß den vorliegenden Berechnungen keine Einwohner ausgesetzt", heißt es in dem Plan weiter. In der Gemeinde seien entlang der B213 und der A31 lärmmindernde Maßnahmen (Lärmschutzwände) umgesetzt worden. Da gemäß der Lärmkartierung keine Probleme vorliegen würden, denen mit Maßnahmen begegnet werden müsse, seien aktuell keine weiteren Maßnahmen zur Lärmminderung geplant. Spätestens in fünf Jahren muss der Plan überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet werden.

Lärm wie vom Großflughafen

"Obwohl viele Bürger den Lärm von Nordhorn-Range wie den an einem Großflughafen empfinden, ist diese gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht im Lärmaktionsplan berücksichtigt", kritisierte Bürgermeister Wellen. Allerdings heißt es unter dem Punkt "langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm" in dem Plan: "Die Gemeinde Wietmarschen wird auch zukünftig weiter auf die zuständigen Stellen einwirken, um alle möglichen Maßnahmen zu einer weiteren Reduzierung des von dem Luft-Boden-Schießplatz hervorgerufenen Fluglärms zu erörtern und gegebenenfalls umzusetzen."