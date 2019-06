Nordhorn. Die Stichwahl ist entschieden: Uwe Fietzek wird neuer Landrat für die Grafschaft Bentheim. Der parteilose Kandidat der CDU setzte sich mit 51,9 Prozent der Stimmen gegen Volker Pannen von der SPD durch, der 48,1 Prozent der Stimmen erhielt.

