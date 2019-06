Wietmarschen . Der Oldenburger Telekommunikations- und Energieanbieter EWE hat am Donnerstag mit dem Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Wietmarschen-Lohne begonnen. Die Baumaßnahmen starteten im neuen Baugebiet Schafweg III, dem ersten von insgesamt 14 Anschlussbereichen. Die Freischaltungen sollen sukzessive erfolgen.

