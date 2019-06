Die Natur braucht auch in Wietmarschen eine Lobby

Wietmarschen. Beim Thema Umweltschutz hat der Vorsitzende des Imkervereins Wietmarschen-Lohne, Wolfgang Koopmann, zum Umdenken aufgerufen. Ein Kommentar.

Die Natur hat keine Lobby. Mit dieser zugespitzten These will der Vorsitzende des Imkervereins Wietmarschen-Lohne, Wolfgang Koopmann, zusammen mit den anderen Vereinsmitgliedern die Gemeinde Wietmarschen sowie die Bürger aufrütteln, damit dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in erste Priorität zukommt.

Es war überfällig, dass dem Experten in der Sitzung des Planungs, Bau- und Umweltausschusses ausführlich Gelegenheit gegeben wurde, eine Bestandsaufnahme des stark in Mitleidenschaft gezogenen Ökosystems vorzunehmen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Dazu braucht es einen nachhaltigen Bewusstseinswandel. Denn was nützen alle Appelle an die Bürger, im Sinne der Insektenvielfalt Naturgärten anzulegen, wenn viele Einwohner Kiesbeete und sterile Gärten aus falsch verstandenem Ordnungssinn bevorzugen.

In der Sitzung des Fachausschusses waren sich alle einig, dass die Vorschläge des Imkerverereins nicht verpuffen dürfen, sondern in konkrete Politik umgesetzt werden müssen. Gerade bei der Ausweisung von neuen Baugebieten kommt es darauf an, Lösungen zu finden, bei der die Natur nicht ins Hintertreffen gerät, auch wenn es für den Häuslebauer teurer werden könnte. Der Imkerverein wird die Gemeinde beim Wort nehmen, ob dies umgesetzt wird.