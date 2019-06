Lohne. Nachdem die meisten 72-Stunden-Aktionen bereits vor einigen Tagen über die Bühne gegangen sind, schwitzen die Mitglieder der Lohner und Wietmarscher Landjugendvereine nun eine Woche später für den guten Zweck.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Wietmarschen hat einmal mehr das St. Matthiasstift als Wirkungsort auserkoren. Dort nehmen sich die jungen Leute das Außengelände des im Ortskern liegenden Pflegezentrums vor. Unter anderem schaffen sie zwei Parkplätze von jeweils 3,50 Breite für Menschen mit Behinderung, ebenso errichten sie einen Unterstand für drei Fahrzeuge der Sozialstation. Darüber hinaus legen sie im Garten am Schwesternhaus neuen Rasen an.

„Mit dem Matthiasstift ist ganz Wietmarschen verbunden“, sagt Jos Gravelmann, Vorsitzender der KLJB Wietmarschen. Zudem biete der Ort die Möglichkeit, sich gleich an mehreren Punkten „auszulassen“. Immerhin hätten sich ganze 80 Personen für die Aktion angemeldet. Darüber hinaus könne so ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass jüngere Leute sich für ältere Menschen einsetzen. Alfons Eling, Geschäftsführer der St. Matthiasstift GmbH, zeigt sich „hocherfreut“ über den Einsatz: Die Landjugend sei eine „tolle Truppe“, die immer zur Stelle ist.

Einige Kilometer weiter östlich ist die KLJB Lohne am Werk: Am Freitzeitsee schaffen sie die Basis für die Anlage eines sogenannten Dirtparks. Das ist ein Parcours mit Hügeln und Kurven für BMX- und Mountainbike-Fahrer. Eine große Startrampe samt Materialcontainer wird ebenso gebaut wie ein Unterstand mit Pflasterung und Sitzgelegenheit, zudem erfolgt die Bepflanzung des Autobahnwalls. Mit großer Motivation hat die Landjugend ihre Aufgabe in Angriff genommen, schon gleich am Donnerstagabend wurde bis 1 Uhr nachts gearbeitet, berichtet René Merschel, Vorsitzender der KLJB Lohne.





In der Gemeinde habe schon länger der Wunsch nach einem Dirtpark bestanden – so kam man auf die Idee, dass dies eine gute Aufgabe für die Landjugend sein könnte. Bei der Gestaltung der Strecke stehen Profi-Fahrer mit ihrem Fachwissen zur Seite.

Während die KLJB Wietmarschen an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teilnimmt, ist die Landjugend Lohne im Rahmen der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) aktiv. Alle Beteiligten bedanken sich ausdrücklich bei den Unterstützern, die Gerätschaften zur Verfügung oder Geld spendeten.