Wietmarschen. Der Vorsitzende des Imkervereins Wietmarschen-Lohne, Wolfgang Koopmann, hat die Gemeinde dazu aufgerufen, mit einem Bündel von Maßnahmen effektiven Umweltschutz zu betreiben. Im Planungs-, Bau und Umweltausschuss wurde sein Vortrag mit Beifall quittiert. Die Gemeinde will prüfen, welche Punkte sich umsetzen lassen.

Zu Beginn seines Vortrages gab Koopmann Einblicke in das Leben der heimischen Insekten. Dabei unterstrich er die unverzichtbare Bedeutung der Insekten für unsere Ökosysteme. "Sie sind unersetzlich für Mensch und Natur. Insekten bestäuben circa 80 Prozent aller Blütenpflanzen, davon auch sehr viele Nutzpflanzen und sichern somit einen Großteil unserer Ernährung. Sie sind Teil einer Vielzahl von Nahrungsketten und spielen eine unersetzliche Rolle in der Remineralisierung organischer Stoffe sowie sind wichtige Nützlinge in der Forst- und Landwirtschaft."

Der alarmierende Rückgang der Insekten sei auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen, betonte Koopmann. Große Einbußen in der Vielfalt der Agrarlandschaften wie die dramatische Veränderung von kleinräumigen zu großen Flächen, einhergehend mit konsequenter Entwässerung, führten zu stark reduzierten und isolierten Lebensräumen. "Die Düngung und der Herbizideinsatz bedingen einen massiven Rückgang der Wildkräuter und minimieren damit entscheidende Nahrungs-, Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten der Insekten." Der Einsatz von Insektiziden führt nach seinen Worten letztlich zum direkten Tod der Insekten oder vermindert deren Orientierungs- und Fortpflanzungsfähigkeit.





Ausgehend von der Notwendigkeit, endlich konsequent Maßnahmen gegen das dramatische Insektensterben zu ergreifen, wartete Koopmann mit konkreten Verbesserungsvorschlägen für die Gemeinde Wietmarschen auf. Essentiell wäre die Erstellung eines Registers für die Dokumentation der öffentlichen Flächen wie Rand- und Pufferflächen, Buchten, Spitzen und Eckstücke als Planungsgrundlage und schrittweiser Umsetzung einer Biotopvernetzung.

Er forderte die Gemeinde zudem auf, ein Baumkataster in den Siedlungsgebieten anzulegen und gegen die Verstümmelung von Bäumen vorzugehen. "Wir brauchen grüne Oasen in den Siedlungen", hob der Vorsitzende des Imkervereins hervor. Nachdrücklich setzte er sich für den Erhalt und Neuanlage von Gehölzstreifen beziehungsweise Wallhecken und Hainen in neuen Baugebieten an. Es sollten verstärkt Blühstreifen entlang von Äckern und Wegen angelegt und extensiv gepflegt werden, die lediglich ein- oder zweimal jährlich gemäht werden dürften. Ausgewählte Flächen sollten sich selbst überlassen bleiben.

Er appellierte an die Kommune, bei Neusaaten beziehungsweise Neuanpflanzungen ausschließlich einheimische Pflanzen/Gehölze zu verwenden und auf gemeindeeigenen Flächen keine Pestizide zu verwenden. Koopmann rief die Bürger dazu auf, naturnahe Gärten anzulegen. "Steingärten und ein kurzgeschorener Rasen sind für Insekten wie eine Wüste", stellte er fest.

Anzeige Anzeige

Der Vorsitzende des Imkervereins teilte mit, dass dem 1979 gegründeten Imkerverein Wietmarschen-Lohne mit derzeit 34 Mitgliedern inzwischen erfreulicherweise auch junge Leute und Frauen angehören. "Wir setzen uns für einen ganzheitlichen Umweltschutz ein", hob er hervor.





Bürgermeister Manfred Wellen sowie die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Heinz Bökers und Hermann Nüsse, bedankten sich bei Koopmann für dessen fundierten Vortrag und betonten die Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels. Nüsse zufolge muss die Gemeinde bei Flächen, die sie verpachtet hat, auf ein Pestizidverbot drängen. FDP-Ratsherr Heinrich Wübbels verwies darauf, dass die Gemeinde beim Thema Naturschutz Vorbildliches geleistet habe. Er nannte in diesem Zusammenhang die Ausweisung des Wiesenvogelgebietes am Süd-Nord-Kanal sowie die Schaffung des Naherholungsgebietes Lohner Sand.

Bauamtsleiter Jörg Peters listete weitere Maßnahmen auf. Er verwies darauf, dass die Wegeseitenräume erst ab 15. Juni eines jeden Jahres gemäht werden. Überprüft würden die Wegeseitenräume hinsichtlich einer widerrechtlichen landwirtschaftlichen Nutzung. Peters: "Wir erhalten Wallhecken als ,Einfassung' der Neubaugebiete und sorgen zusätzlich für externen Ausgleich hierfür in Form von Ersatzwallhecken. Aufgrund der zu erwartenden Wertminderung durch die angrenzende Bebauung werten nämlich auch Wallhecken, die in Baugebieten bestehen bleiben, im Verhältnis 1:1 analog eines Totalverlustes an anderer Stelle neu angelegt." Peters verwies auch auf die Bereitstellung von gemeindlichen Flächen für die Obstbaumaktion des Heimatvereins Lohne und der Jägerschaft Wietmarschen.