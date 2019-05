Wietmarschen. Ein Exhibitionist hat sich in Wietmarschen-Lohne zwei Mädchen gezeigt. Die Polizei sucht nun Zeugen – insbesondere eine Frau auf einem Rad.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am vergangenen Donnerstag am Hammweg in Wietmarschen-Lohne. Zwei junge Mädchen waren mit ihren Fahrrädern gegen 13.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Elbergen unterwegs, als ihnen ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer Klein-LKW mit gelben Kennzeichen auffiel.

Lastwagen mit drei Aufdrucken

Der Fahrer kam den Mädchen entgegen, zeigte ihnen sein Geschlechtsteil und manipulierte daran, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Mann soll laut Zeugen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein und blondes Haar gehabt haben. Auf dem weißen Lastwagen haben sich laut Angaben der Mädchen drei Aufdrucke befunden. Hierbei handelte es sich um einen Milchstrahl sowie um Cerealien in Form von Schokoflakes und anderen Frühstücksflocken.

Polizei sucht Frau auf Rad

Den Mädchen sei zuvor eine Frau auf einem Fahrrad entgegengekommen. Möglicherweise könnte auch sie weitere Angaben zu der Person und dem Fahrzeug machen. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen darum, sich unter Tel. 059213090 zu melden.