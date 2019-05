Gute Tradition ist es in Wietmarschen, die Partnerinnen der Feuerwehrführungskräfte zu offiziellen Veranstaltungen mit einzuladen. Von links: Bürgermeister Manfred Wellen, Stellvertreterin Monika Wassermann, Stellvertreter Martin Osseforth, Holger und Birgit Ensing, Andreas und Maria Weß, Holger und Jutta Lühn sowie Reinhold und Klaudia Bramkamp. Foto: Felix Reis

Wietmarschen. Es ist guter Brauch in der Gemeinde Wietmarschen, dass die Führungskräfte der Ortsfeuerwehren in einem würdigen Rahmen verabschiedet oder ernannt werden. Dazu hatte Bürgermeister Manfred Wellen in das Feuerwehrhaus Wietmarschen eingeladen.