Wietmarschen. Die Stadtwerke Lingen erweitern die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Anfang der Woche ist am Lohner Rathaus eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen worden.

Die neue Säule verfügt einer Pressemitteilung der Stadtwerke zufolge über zwei Ladepunkte und ermögliche so rund um die Uhr das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen mit einer Ladekapazität von bis zu 22 kW.

„Unser Anspruch ist es, den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben", wird Stadtwerke Geschäftsführer Ralf Büring zitiert. "Damit diese Technologie in Zukunft flächendeckend verfügbar ist, haben wir für Gewerbebetriebe in Lingen und Lohne ein attraktives Contracting-Angebot für E-Ladesäulen entwickelt. Auch für Haushaltskunden soll es in Kürze ein entsprechendes Angebot geben. So gestalten wir die Energiewende vor Ort aktiv mit.“

Erfreut zeigte sich auch Manfred Wellen, der Bürgermeister der Gemeinde Wietmarschen: „Es ist schön, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Möglichkeit haben, ihr Elektroauto an einer öffentlichen Ladesäule aufzuladen.“

Besucher können ihr Auto laut der Mitteilung in der Testphase kostenlos aufladen. Voraussichtlich im Sommer erfolge dann die Umstellung auf ein Abrechnungssystem.