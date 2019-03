Wietmarschen . Die Wietmarscher Christdemokraten sehen besonderen Handlungsbedarf darin, die Attraktivität des Ortsteils Füchtenfeld mit derzeit 631 Einwohnern zu erhöhen und eine Nahversorgung aufzubauen, um die Abwanderung zu stoppen.

Das haben der Fraktionsvorsitzende Heinz Bökers, sein Stellvertreter Dieter Nüsse sowie die ehrenamtlichen Bürgermeister Johannes Osseforth und Monika Wassermann in einem Pressegespräch unterstrichen. Auf Anfrage der Redaktion teilte Bauamtsleiter Jörg Peters mit, dass in zwei noch nicht erschlossenen Bauabschnitten im Baugebiet "Füchtenfeld Süd" jeweils 20 Bauplätze bereitgestellt werden sollen. Der Preis ist noch nicht festgelegt worden. Derzeit stehen noch sechs voll erschlossene Plätze im ersten Bauabschnitt des Baugebietes "Füchtenfeld Süd" zum Preis von 26,65 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung. Im Gebiet "Erweiterung Füchtenfeld" an der Leipziger Straße werden vier voll erschlossene Bauplätze zum Preis von 29,55 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs unterstrichen die CDU-Politiker die dringende Notwendigkeit einer Sanierung der L 45 zwischen der Autobahnbrücke bei Lohne und dem Ortsteil Wietmarschen. Bis zur Umsetzung dieser Maßnahme sei wegen der Straßenschäden aus Sicht der Gesprächspartner ein Tempolimit von 80 km/h aus Sicherheitsgründen sinnvoll. Beim Thema "Südumgehung Lohne" warten die Kommunalpolitiker nach Erteilung des Planungsauftrags an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jetzt auf die Vorschläge der Planer. Wichtig sei eine ampelfreie Anbindung von Südlohne und der Siedlung Rükel an den Ortskern von Lohne.



In puncto "Arbeitskreis Wietmarscher Gedenken" verwiesen die Christdemokraten darauf, dass man bei diesem sensiblen Thema nichts übers Knie brechen könne. Der Arbeitskreis zur Aufarbeitung der Zeit vor, während und nach dem 2. Weltkrieg habe seine Arbeit inzwischen begonnen. Es gelte, alle Lebensbereiche zu erfassen, sagte Wassermann. "Diese Aufarbeitung wird ein jahrelanger Prozess sein", erklärte Osseforth.



Übereinstimmend lobten die CDU-Politiker die Kompetenz des parteilosen Landratskandidaten Uwe Fietzek, den die CDU unterstützt. Erfreut zeigten sie sich auch darüber, dass dieser den Öffentlichen Personennahverkehr verbessern wolle. "Auch mit Blick auf die Eröffnung des Nordhorner Bahnhofs für den Personenverkehr in diesem Jahr brauchen wir mehr Busverbindungen zwischen dem Ortsteil Wietmarschen und Nordhorn vor allem in den Abendstunden", sagte Bökers.