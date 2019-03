Nordhorn . Die neue Vorsitzende der Grafschafter Frauen Union heißt Anita Feld aus Wietmarschen-Lohne. In der Mitgliederversammlung in Nordhorn wurde sie 2019 einstimmig als Nachfolgerin von Monika Wassermann gewählt, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte.

Die neue Vorsitzende ist politisch auch als CDU-Ratsfrau aktiv. Wassermann, die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Wietmarschen ist, hatte das Amt insgesamt acht Jahre ausgeübt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurden laut Pressemitteilung die CDU-Kreistagsabgeordnete Birgit Sanders und die stellvertretende CDU-Bürgermeisterin aus Bentheim, Adele Januschewski, gewählt.

Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Elisabeth Holthuis, stellvertretende Bürgermeisterin aus Neuenhaus und die CDU-Frau Wilhelmine Plescher aus Uelsen sind auf eigenen Wunsch nunmehr als Beisitzerin im Vorstand. Weiterhin gehören Susanne Dittmann und Maria ten Wolde aus Nordhorn, Hilde Mannebeck aus Quendorf, Margarethe Meinering aus Engden und Christa ten Brink aus Lohne dem Vorstand als Beisitzerinnen an. Neu in das Amt der Beisitzerinnen wurden Gudrun Beck aus Nordhorn und Claudia Schrage aus Lohne gewählt.









Maria Borker aus Lohne, die über 30 Jahre aktiv in der Grafschafter CDU tätig war, schied nach 27 Jahren Vorstandsarbeit aus dem Vorstand der Grafschafter Frauen Union aus. Wassermann dankte ihr ganz besonders für dieses außerordentliche große Engagement in all den Jahren.

In ihrem Rechenschaftsbericht blickte Monika Wassermann auf die acht Jahre ihrer Amtszeit mit Freude zurück, weil vieles auf den Weg gebracht werden konnte. Man habe gemeinsam mit anderen Frauenvereinigungen erfolgreich für die Mütterrente gekämpft, blickte Wassermann in ihrem Rechenschaftsbericht zurück. "Erfolgreich war auch der Antrag der Frauen Union im Kreis auf kommunale finanzielle Unterstützung der Drittkräfte in Kindertagesstätten", betonte sie.

Immer wieder waren nach ihren Worten auch Probleme der Hebammenversorgung auf dem Lande sowie Altersarmut und Wohnraumversorgung wichtige Themen, zu denen Gäste aus dem Bundestag oder Landtag eingeladen wurden. Darüber hinaus wurden laut Wassermann für die Kommunalwahlen erfolgreich Kandidatinnen aufgestellt. "Weiterhin wird man sich hier für Parität in Ämtern und Funktionen einsetzen müssen", sagte die CDU-Politikerin.

In diesem Zusammenhang verwies der von der CDU nominierte Landratskandidat Uwe Fietzek in seiner Vorstellungsrunde darauf, dass bei der Kreisverwaltung von den fünf Fachbereichsleiterstellen immerhin drei Stellen mit Frauen besetzt sind. Der 56-jährige Erste Kreisrat unterstrich, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon seit Jahren beim Landkreis von großer Bedeutung sei.

Fragen wie hausärztliche Versorgung und ÖPNV sowie die Weiterentwicklung der Bildungsregion Grafschaft Bentheim seien für ihn von elementarer Bedeutung.Junge Familien sollen nach seinem Willen beste Voraussetzungen für Arbeit und Leben in der Grafschaft vorfinden.