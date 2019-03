Lohne. Ein Zeichen der Solidarität für Emanzipation, Gleichberechtigung und faire Behandlung der Frauen überall auf der Welt hat der in Lohne zum 17. Mal von KFD, Landfrauen und Frauenunion gemeinschaftlich initiierte Internationale Frauentag gesetzt. Auch dank seiner anspruchsvoll-amüsanten Unterhaltung war das stimmungsvolle Fest publikumswirksamer Anziehungspunkt für mehr als 200 Frauen.

„Frauen sind auf dem Vormarsch, aber sie brauchen auf ihrem langen Weg zu einer echten Gleichberechtigung die Unterstützung von uns allen!“, betonte Moderatorin Francis Möllers vom Organisationsteam des Frauentags in der Mehrzweckhalle Lohne. Sie verwies darauf, dass die Verteilung von Geld, Karriere und unbezahlter "Sorgearbeit" sowie die Absicherung im Alter oder Machtanteile an politischen Veränderungen eine immerwährende Herausforderung an die Gesellschaft bleiben. Um die gesellschaftlich wegweisenden Zukunftsaufgaben vor Ort zu unterstützen, wird in Lohne traditionell aus dem Erlös des Weltfrauentages heraus an soziale Institutionen gespendet. In diesem Jahr durften sich Jugendpflegerin Magdalena Bruns und ihr ehrenamtlich engagiertes Team über insgesamt 1000 Euro zugunsten der beiden offenen Jugendtreffs in Lohne und Wietmarschen freuen.



Chancengleichheit als Basis

Wie die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Wassermann in einem Grußwort unterstrich, dürfen Frauen in Deutschland seit exakt einem Jahrhundert nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden. Aber die angestrebte Parität in Parlamenten kann ihrer Überzeugung nach nur auf der Basis realer Chancengleichheit bereits innerhalb der Familie gelingen. Denn die klassische Frau- und Mutter-Rolle bestimme in den allermeisten Fällen immer noch den Karriereknick. Monika Wassermann verwies in diesem Zusammenhang auch auf den am 18. März stattfindenden Equal-Pay-Day als Aktionstag für gleiches Entgelt und unterstrich: „Gleichberechtigung ist eine elementare Frage gelebter Demokratie!“

Unterhaltsames Programm

Dass der Internationale Frauentag sich auch durch kreative und inspirierende Frauen-Power auszeichnet, bewies der breit aufgestellte Entertainment-Teil des Abends: Wie aus „Tausendundeiner Nacht“ wirkten die anmutigen Bauchtänzerinnen der Tanzgalerie Lorenz aus Lingen, die als Ensemble „Harriza“ unter der Leitung von Tanz-Dozentin Laetizia mit anatolischem Lebensgefühl und orientalischer Rhythmik ein mitreißendes Feuerwerk morgenländischer Träume entfachte.









Insbesondere die Herren der Schöpfung standen im humoristischen Zielfeuer von Anita Feld, Christiane Brink und Regina Schallenberg, die in der „Massagepraxis“ oder als „Oma Frieda“ mit spitzen Zungen deftigen Wortwitz servierten. Ein starkes Finale bot schließlich der mit stehenden Ovationen bedachte Projektchor Lohne, der mit aus dem prallen Leben gegriffenen Texten spritzig, witzig und klangvoll den ganz normalen Alltagswahnsinn intonierte, in dem „frau“ souverän ihren Mann steht.