Wietmarschen. Die CDU Lohne in der Gemeinde Wietmarschen setzt auf junge Führungskräfte. Ein Kommentar.

So geht es auch: Der CDU-Ortsverband Lohne überlässt den Vorsitz in der Person von Nico Heidötting, einem erst 22-jährigen Nachwuchstalent, das Spaß an der Kommunalpolitik gefunden hat.

Der bisherige Vorsitzende Dieter Nüsse hat nicht nur freiwillig seinen Posten für den Beamtenanwärter geräumt, sondern diesen sogar in seinen Ambitionen gestärkt.

Ein ebenso geschickter Schachzug der CDU Lohne war es, mit Katrin Dinkelborg eine junge Frau, die der Wirtschaft sehr verbunden ist, als stellvertretende Vorsitzende in den Vorstand aufzunehmen. Die von ihr und Heidötting gezeigte Begeisterung für kommunalpolitische Themen ist ein Pfund, mit dem die Christdemokraten in der Gemeinde Wietmarschen wuchern können.

Bleibt zu hoffen, dass die Appelle der Christdemokraten an die Bürger, bei der Landrats- und Europawahl am 26. Mai für eine hohe Wahlbeteiligung zu sorgen, nicht ungehört verhallen. Die Bürger haben es in der Hand, Europa einen Schub zu geben.