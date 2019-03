Wietmarschen. Der neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Lohne Nico Heidötting hat sich zum Ziel gesetzt, den Ortsverband als zusätzliches Sprachrohr neben der CDU-Mehrheitsfraktion im Rat zu etablieren.

"Außerdem möchte ich die CDU-Ratsfraktion bei ihrer Arbeit vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen", sagte er unserer Redaktion. Der junge Christdemokrat hatte im Jahr 2015 das Fachabitur mit dem Schwerpunkt Verwaltung und Rechtspflege abgeschlossen und sich für eine berufliche Laufbahn im niedersächsischen Landesdienst entschieden. Derzeit ist er Anwärter für die Beamtenlaufbahn im niedersächsischen Innenministerium.









Bei der Kommunalwahl 2016 wurde er auf der CDU-Liste in den Gemeinderat Wietmarschen gewählt. Kurz nach der Wahl trat er der CDU bei. Er leitet den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales. Den Weg in die Kommunalpolitik beziehungsweise in die CDU habe er gewählt, um konkrete Themen anzupacken. "So konnte ich mich bereits erfolgreich für die Anschaffung eines Soccerfeldes im Ortsteil Wietmarschen einsetzen und einen Grundsatzbeschluss in Sachen Defibrillatoren erwirken." Auch habe er eine Arbeitsgruppe innerhalb der CDU-Fraktion gegründet, welche die bisherige Musikförderung in der Gemeinde auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls neu ausrichten möchte.









Die neue stellvertretende Lohner CDU-Vorsitzende Katrin Dinkelborg (34) ist seit mehr als neun Jahren beruflich an der Hochschule Osnabrück in Lingen am Institut für Duale Studiengänge beschäftigt. Dort leitet sie die Beratung von 1000 dual Studierenden und 500 Unternehmen. Zur Zeit arbeitet sie im Rahmen ihrer politischen Aktivitäten daran, die Unternehmen aus Wietmarschen und Lohne stärker zu vernetzen, um so mehr Kooperationen in der Gemeinde und darüber hinaus zu erzielen. Am 25. April findet in der Zeit von 16 Uhr bis circa 19.30 Uhr eine Auftaktveranstaltung für alle Wietmarscher und Lohner Unternehmen im Hause Landwehr statt. Ergebnis sollen Kompetenzlandkarten für heute und für die Zukunft sein, um zu sehen, welche Kompetenzen die Unternehmen der Gemeinde haben und wohin sie sich in den kommenden Jahren entwickeln wollen.