Wietmarschen. Der CDU-Ortsverband Lohne hat mit dem 22-jährigen Nico Heidötting einen neuen Vorsitzenden. Das CDU-Ratsmitglied wurde einstimmig als Nachfolger des 58-jährigen Dieter Nüsse gewählt, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Nüsse leitete vier Jahre den Verband.

Ebenfalls einstimmig wählte die Versammlung die 34-jährige Katrin Dinkelborg zur zweiten Vorsitzenden, die an die Stelle von Heinz Möddel (33) tritt, der seinerseits als Beisitzer weiter dem Vorstand angehört. Zur CDU Lohne zählen gegenwärtig 100 Mitglieder. Heidötting kündigte die verstärkte Nutzung sozialer Medien an.









Ebenfalls als Beisitzer gewählt wurden Saskia Lange und Hubert Schnieders. Als Schatzmeister fungiert Michael Peters. Sebastian Derr ist weiter als Mitgliederbeauftragter tätig. Der Vorstand wird intern klären, wer die Aufgabe des Schriftführers übernimmt. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim Reinhold Hilbers sowie Heidötting dankten neben Nüsse auch Maria Borker und Karl Bruns, die ebenfalls nicht mehr dem Führungsgremium angehören, für die langjährige engagierte Vorstandsarbeit. In der Versammlung verwies Stefan Helming darauf, dass die von ihm und Jürgen Korte vorgenommene Prüfung der Kasse keine Beanstandungen ergeben habe.





Anzeige Anzeige





Nüsse zeigte sich erfreut darüber, dass sich Heidötting zur Kandidatur bereit erklärt habe. "Es nützt nichts, wenn man von Verjüngung spricht, aber keinen Platz freimachen will und vor allem nicht den Mut dazu hat, so jungen Leuten eine Chance zu geben frei nach Adolph Kolping: Schön reden tut es nicht, die Taten zieren den Mann oder die Frau." Als wichtige kommunalpolitische Themen bezeichnete er den Bau einer Kita an der Heinrichstraße in Lohne sowie den geplanten Bau einer Südumgehung in Lohne.









Ebenso wie Nüsse und die CDU-Kreistagsabgeordnete Monika Wassermann vertrat auch Hilbers die Auffassung, dass mit dem 56-jährigen Ersten Kreisrat Uwe Fietzek (parteilos) ein hervorragender Fachmann zur Landratswahl am 26. Mai zur Verfügung stehe. Fietzek sei ein Garant für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Landkreises Grafschaft Bentheim. Der in Lohne beheimatete Fietzek setzte sich dafür ein, dass sich Landkreis und Kommunen "auf Augenhöhe" begegnen. Der Wietmarscher Ehrenbürgermeister Alfons Eling appellierte an Fietzek, dafür zu sorgen, dass einige Mitarbeiter der Bauaufsicht nicht länger ihre Aufgabe darin sehen, den Bürgern Schwierigkeiten zu bereiten. Der Erste Kreisrat kündigte an, dies durch geeignete Maßnahmen ändern zu wollen. Eindringlich riefen Hilbers und Nüsse dazu auf, am 26. Mai auch an der Europawahl teilzunehmen und die gemäßigten Kräfte zu stärken.