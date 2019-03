Wietmarschen. Die Grundschule Neuenhaus hat beim Niedergrafschafter Handballturnier der Grundschulen in Wietmarschen-Lohne den Sieg davongetragen. Lohne I musste sich knapp geschlagen geben.

144 Schülerinnen und Schüler aus Emlichheim, Itterbeck, Laar, Lohne, Neuenhaus, Ringe, Uelsen, Wietmarschen und Wilsum nahmen an dem Wettbewerb teil. Mit Unterstützung vieler Fans spielten die zwölf Mannschaften parallel in der Mehrzweckhalle und Sporthalle an der Parkstraße. In Kooperation mit der Handballabteilung SG Lingen-Lohne und der Handballregion Grafschaft-Emsland sorgte ein großes Team aus sehr engagierten Jugendlichen der Handballabteilung SG Lingen-Lohne, die als Schiedsrichter fungierten, dem Fachberater Schulsport Rainer Voigt, den Lehrinnen und fleißigen Eltern der Grundschule Lohne und dem Sponsor Stadtwerke Lingen für einen reibungslosen Ablauf.



Auftritt der Tanz-AG

Zwischendurch sorgte die Tanz-AG der Grundschule Lohne mit zwei schwungvollen Tänzen zusätzlich für Stimmung. Im Finale kämpften sich die Lohner Spieler auf 4:3 Toren an Neuenhaus heran. Schulleiterin Beate Breitenbach-Jost und der Vorsitzende der Handballregion, Heinz Walter Hannemann überreichten anschließend jedem Kind eine Medaille und den großen Siegerpokal an die Mannschaft aus Neuenhaus, die im nächsten Jahr als Gastgeber 2020 ein Turnier ausrichten wird. Fachberater Rainer Voigt bedankte sich als Vertreter der Schulbehörde herzlich bei allen Helferinnen und Helfern und hofft, dass noch weitere Schulen aus der Umgebung beim nächsten Turnier mitmachen werden.