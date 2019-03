Lohne. Der Radsportclub Lohne plant für das Jahr 2019 ein umfangreiches Sportangebot. Ab sofort ist die Radsportsaison eröffnet. Die Radsportler treffen sich regelmäßig am Montag und Dienstag um 18 Uhr, Samstag um 13 bzw. 14 Uhr und Sonntag um 9.30 Uhr zu gemeinsamen Radtouren.

Im Mittelpunkt steht 2019 nach Angaben des Vereins die Teilnahme am ältesten Radmarathon der Welt: „Paris – Brest – Paris“. Er findet vom 18. bis 22. August statt und wird in Rambouillet in der Nähe von Paris gestartet. Die Strecke geht über 1230 Kilometer und muss in maximal 90 Stunden bewältigt werden. Eine Startnummer wird nur dann vergeben, wenn im Veranstaltungsjahr eine Qualifikation über 200, 300, 400 und 600 Kilometer nach den Regeln des Audax Club Parisien nachgewiesen ist.



Zum 12. Mal in Folge werden Lohner Radsportler das Himmelsfahrtwochenende in Bad Neuenahr in der Eifel verbringen. Drei anstrengende Rennradtouren mit jeweils bis zu 2000 Höhenmetern und Streckenlängen bis 150 Kilometer stehen auf dem Programm. Die Ems-Vechte-Tour 2019 ist in der Sportwoche des SV Union Lohne am 21. Juli 2019 geplant. Für die Teilnehmer ist eine Streckenführung in das nördliche Münsterland in Vorbereitung.









Ein weiterer Höhepunkt ist die Teilnahme mit französischen Freunden aus der Partnergemeinde Mortagne au Perche bei der Semaine Federale, einer internationalen Radsportwoche vom 4. bis 11. August in Cognac. Bis zu 15.000 Radfahrer werden dort erwartet.

In der Generalversammlung der Radsportabteilung im Heimathaus Lohne wurde Bernd Rakers als Vorsitzender für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt. Als seine Stellvertreter fungieren Christian Alken und Georg Lockhorn. Sie dankten allen Mitgliedern für die Organisation und Aufnahme der französischen Gäste in den Familien während der Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Vereinsjubiläum. Radsportler des Jahres wurde Heinrich Schüürmann. Weitere Infos auf www.union-lohne.de