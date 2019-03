Wietmarschen. Auf der Schwartenpohler Straße in Wietmarschen-Lohne wird die Gemeinde keine weiteren verkehrsberuhigenden Maßnahmen umsetzen. Das hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Ein Anlieger hatte sich in einem Schreiben an die Gemeinde zunächst erfreut darüber gezeigt, dass die Höchstgeschwindigkeit auf der Schwartenpohler Straße bereits vor geraumer Zeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert wurde. Durch diese Änderungen erhoffte sich der Anlieger mehr Sicherheit auf der Straße, dem Bürgersteig und vor allem beim Überqueren der Straße zum anliegenden Wohngebiet, das den Kindergarten St. Klara beherbergt. Mit "Entsetzen" musste der Bürger aber nach eigenen Worten feststellen, dass sich die verkehrliche Situation trotz des Tempolimits nicht verändert habe. Nach Einschätzung des Anliegers wird vor allem in den frühen Morgenstunden sowie am Abend mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren.

An der kleinen Verkehrsinsel, wo frühmorgens Kindergartenkinder sowie Schulkinder die Straße passieren, sieht der Anlieger ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Wörtlich heißt es in dem Schreiben an die Gemeinde: "Die Geschwindigkeiten sind in den seltensten Fällen adäquat angepasst, manchmal wird die Verkehrsinsel auch von der falschen Seite umfahren, um sich somit die Betätigung der Bremse zu sparen."









Nach Meinung des Anliegers lädt die recht lange Schwartenpohler Straße wegen fehlender geschwindigkeitsreduzierender Vorrichtungen dazu ein, das Tempolimit zu überschreiten. Der Bürger bat die Gemeinde "inständig" darum, diese Angelegenheit zu prüfen und gegebenenfalls kleine bauliche Maßnahmen zu veranlassen, sodass auf der Schwartenpohler Straße nicht mehr die Möglichkeit bestehe, das Tempolimit von 30 km/ deutlich zu überschreiten.

In der Sitzung betonte Bürgermeister Manfred Wellen, dass die Schwartenpohler Straße dem Ausbaustand einer 30 km/Zone entspreche. "Wir schlagen deshalb keine weiteren Maßnahmen vor." Bauamtsleiter Jörg Peters verwies ebenso wie SPD-Ratsfrau Annegret Schnieders darauf, dass auch der landwirtschaftliche Verkehr auf dieser Straße beachtet werden müsse.

Anzeige Anzeige

Im Übrigen kündigte Peters an, an den Straßen in der Gemeinde, auf denen ein Tempolimit von 30 km/h gilt, aus rechtlichen Gründen mit schätzungsweise 100 zusätzlichen Schildern auf die Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam zu machen.