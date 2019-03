Wietmarschen. Im Frühjahr und Sommer könnte die Gemeinde Wietmarschen noch stärker vom gesundheitsschädlichen Eichenprozessionsspinner befallen werden, als 2018. Die Brennhaare der Schmetterlingsraupe lösen beim Menschen schwere Hautreaktionen aus.

Diese Befürchtung haben Bürgermeister Manfred Wellen und Bauamtsleiter Jörg Peters in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses geäußert. Nach Angaben von Peters wurden im vorigen Jahr in der Kommune 33 Nester mit den Schmetterlingsraupen gemeldet, davon 20 auf gemeindlichen Flächen, fünf an klassifizierten Straßen und acht auf privaten Grundstücken. Zum Vergleich: In Lingen wurden 675 Fälle dokumentiert. "In sechs Fällen haben wir die Firma Groß aus Lengerich mit dem Absaugen der Nester beauftragt", teilte Peters mit. Dabei entstanden Kosten von 1500 Euro. "Die Mitarbeiter unseres Bauhofes haben sich nicht an Bekämpfungsmaßnahmen beteilligt, weil sie nicht entsprechend ausgebildet sind." Privatpersonen hätten in keinem Fall die Nester entfernen lassen. "Auch Land und Kreis haben an ihren Straßen Nester nicht absaugen lassen, sondern allenfalls Warnschilder aufgestellt."

"Flächendeckende Beseitigung nicht realistisch"

Nach den Worten des Bauamtsleiters steht die Gemeinde in Kontakt mit der Firma Groß, um auch in diesem Jahr bei Bedarf Nester absaugen zu lassen. Wegen des großflächigen Befalls der Raupen in der Region, gerieten Fachfirmen schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. "Eine flächendeckende Beseitigung ist nicht realistisch", stellte der Bauamtsleiter fest. Eine Allgemeinverfügung zur Gefahrenabwehr durch den Landkreis Grafschaft Bentheim, wie dies der Landkreis Lüneburg getan habe, sei möglich, aber noch nicht erlassen worden. "Diese Allgemeinverfügung ist notwendig, um mithilfe von Hubschraubern Bekämpfungsmittel aus der Luft zu versprühen."

Kategorien festgelegt

Peters listete im Zusammenhang mit der Problematik vier Kategorien nach Dringlichkeit auf: Kategorie 4: Wo mit einem hohen Aufkommen an Fußgängern oder Radfahrern zu rechnen ist, weil der von den Raupen befallene Ort für eine allgemeine Nutzung gedacht ist wie zum Beispiel Einkaufsmärkte und Rathäuser, ist eine Bekämpfung erforderlich. Kategorie 3: Straßen, Wege oder Plätzen, die häufig von Fußgängern und Radfahrern frequentiert sind. Sofern noch Kapazitäten frei sind, sollen hier Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden.

Informationen auf der Homepage

Kategorie 2: Der Befall befindet sich im Außenbereich. Gelegentliche Nutzung der Straßen und Wege durch Fußgänger und Radfahrer. Autofahrer können auf andere Strecken ausweichen oder die Fahrzeugkabine geschlossen halten. Motorradfahrer sind durch Kleidung und Helm geschützt. Peters hält Warnschilder in diesen Bereichen für ausreichend. Kategorie 1: Die befallenen Bäume stehen entfernt von Siedlungen, Plätzen, Straßen und Wegen. Hier reicht nach Darstellung der Gemeinde eine allgemeine Warnung über Medien, Schulen und Kindergärten aus. Der Bauamtsleiter verwies darauf, dass die Gemeinde auf ihrer Homepage www.wietmarschen.de über den aktuellen Befall informieren wird.