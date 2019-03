Wietmarschen. Die Ortsdurchfahrt Wietmarschen im Zuge der L 45 soll im Jahr 2019 saniert werden. Das hat der stellvertretende Verwaltungschef Martin Osseforth nach der Sitzung des Wirtschaftsförderungs- und Verkehrsausschusses unserer Redaktion mitgeteilt.

Projektstart für die Südumgehung Lohne“ soll nach seinen Worten in den nächsten Wochen sein. In Kürze sollen dazu Gespräche in Hannover geführt werden. Anschließend wird die Gemeinde an dem weiteren Verfahren beteiligt. Auch hier gebe es noch keinen genauen Zeitplan. Im Ausschuss wurde laut Osseforth vereinbart, dass der Bauhof an verschiedenen Straßen, wo Rad- und Fußwege in die Straßen einmünden, durch Markierungen für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit von Radfahrern sorgt.

Ferner wurde die Gemeindeverwaltung damit beauftragt, mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim abzuklären, ob es Möglichkeiten gibt , eine Verbesserung der Parksituation auf dem Friedensweg in Lohne zu erreichen zum Beispiel durch Fahrbahnmarkierungen vor den Einfamilienhausgrundstücken. „Ein generelles Parkverbot soll es aber nicht geben“, erklärte der Erste Gemeinderat.