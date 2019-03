Verkaufsoffener Sonntag in Wietmarschen-Lohne CC-Editor öffnen

Die Gemeinde Wietmarschen und die IHHG Lohne laden am 3. März zum verkaufsoffenen Sonntag in Lohne ein. Foto: Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Lohner Geschäftswelt läutet am Sonntag, 3. März, mit einem verkaufsoffenen Sonntag den Frühling in Wietmarschen-Lohne ein. Darauf verweist die Werbegemeinschaft IHHG Lohne in einer Pressemitteilung.