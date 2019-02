Wietmarschen. Bevor ein Soccerfeld im Ortsteil Wietmarschen angelegt wird, müssen sich die jungen Fußballer noch etwas gedulden.

Wie der stellvertretende Verwaltungschef Martin Osseforth auf Anfrage der Redaktion mitteilte, ist der Beginn der Maßnahme davon abhängig, wann die beantragten Fördermittel bewilligt sind. "Das wird voraussichtlich im Herbst 2019 oder Frühjahr 2020 der Fall sein", sagte er.









Dem Ersten Gemeinderat zufolge soll der Soccerplatz soll direkt beim Jugendtreff angrenzend an den Spielplatz errichtet werden. Die Gesamtkosten für die Errichtung des Soccerplatzes bezifferte er mit circa 100.00,00 Euro. Es wird ein Zuschuss vom Landkreis Grafschaft von bis zu 25 Prozent der Kosten erwartet. Die Erstellung des Soccerplatzes wird über den SV Wietmarschen abgewickelt. "Der SV Wietmarschen hat besonders in der Herbst und Winterzeit erhebliche Probleme, die Trainingszeiten der Jugendfußballer in der Sporthalle abdecken zu können", erläuterte Osseforth. Der Soccerplatz an der Sporthalle soll nach seinen Worten eine Ergänzung der Hallennutzungskapazitäten ermöglichen.

Der SV Wietmarschen möchte beim Landessportbund eine Förderung für die Errichtung des Soccerfeldes beantragen. Nach Vorlage eines mögliches Fördermittelbewilligungsbescheides soll mit der Erstellung de Soccerfeldes begonnen werden.