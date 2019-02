Wietmarschen . In diesem Jahr sollen Schüler der Gemeinde Wietmarschen im Rahmen eines Planspiels Kommunalpolitik kennenlernen. Geklärt werden muss noch, ob nur Schüler des Schulzentrums Lohne oder auch Schüler, die außerhalb der Gemeinde auswärtige Schulen besuchen, sich daran beteiligen können.

In der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales wurde am vergangenen Mittwoch einstimmig beschlossen, das Planspielprojekt „Pimp Your Town“ (die Stadt glanzvoller gestalten) auf den Weg zu bringen. „Das Projekt hat ganz tolle Ansätze“, lobte der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinz Bökers und fügte hinzu. „Es ist sehr wichtig, dass die Jugend an die Politik herangeführt werden.“ Für die Gemeinde entstehen Kosten von rund 7000. „Das muss es uns wert sein“, sagte Bökers.



Begleitung von erfahrenen Kommnalpolitikern

Drei Schulklassen bilden drei fiktive Fraktionen, welche in verschiedene, ebenfalls fiktive, Ausschüsse entsandt werden. Über drei Tage hinweg erarbeiteten die Schüler Anträge, debattieren diese in Sitzungen und verabschieden ihre Beschlüsse. Teilweise werden sie dabei begleitet von erfahrenen Kommunalpolitikern, die die Schüler in Sachen Politik sowohl beraten, als auch begeistern sollen. Schüler einer vierten Schulklasse begleiten das Projekt als Journalisten. Sie filmen, schreiben mit und erstatten Bericht.

Manchmal Auswirkung auf die Realpolitik

„Uns ist wichtig, dass die Schüler selbst entscheiden, wie sich ihr Projekt entwickelt“, erläutert Alina Schilling vom Verein „Politik zum Anfassen e.V.“ aus Hannover. Der Verein organisiert seid 2006 bundesweit politische Planspiele für interessierte Kommunen. Dabei sei es laut Schiller schon mehrfach vorgekommen, dass Anträge der Schüler auch in der Realpolitik umgesetzt wurden. So wurde etwa ein kostengünstiges Nahverkehrsticket für den Bereich Hannover realisiert. „Nehmen sie es nicht als Kritik, wenn die Schüler etwas zu verbessern haben“, riet Schilling den Ausschussmitgliedern.









Begrüßt wurde das Planspiel vor allem seitens des Schulzentrums Lohne. Kommunalpolitik beizubringen sei Teil des Lehrplans, erläuterte Kristin Döll, die Koordinatorin Berufsorientierung ist. Dafür böte sich ein praktisches Projekt in und über die eigene Kommune besser an, als nur die Theorie über eine dazu noch fremde Kommune zu lernen, erklärte Döll. Darüber hinaus verspreche man sich eine Stärkung des Klassenverbandes, sowie die Vermittlung von rhetorischen Kompetenzen. Auch ihre Kollegin Christina Asmus (Referendarin) und Elisa Bramschulte (Schulsozialarbeit) informierten sich in der Sitzung über das Thema.

Mehrere Schulen sollen angesprochen werden

Von verschiedenen Seiten, so auch vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Bökers, kam jedoch der Einwand, dass ein Großteil der in der Gemeinde wohnhaften Schüler weiterführende Schulen außerhalb der Kommune besuche. Um auch diese Schüler zu erreichen, müsse man sie von den entsprechenden Schulen für die Dauer des Projekts befreien lassen. Ob dies möglich ist, sei unklar. Seitens der SPD kam außerdem der Einwand, dass die Idee eines Planspiels aus dem Gedanken erwachsen sei, ein Kinder- und Jugendparlament in der Gemeinde zu etablieren. Dieses Ziel dürfe man nicht aus den Augen verlieren.

Startschuss für ein Kinder- und Jugendparlament?

„Wenn wir es schaffen, viele Jugendliche für ein solches Planspiel zu begeistern, muss es ja nicht dabei bleiben“, äußerte sich Maria ten Brink (SPD). Ihre Fraktion hatte schon im vorigen Jahr den Vorschlag unterbreitet, ein Kinder- und Jugendparlament auf die Beine zu stellen, jedoch hatte der Vorschlag eines Planspiels einen breiteren Konsens gefunden. Laut Schilling ist es in der Vergangenheit jedoch schon mehrfach vorgekommen, dass sich Schüler im Anschluss an „Pimp your Town“ zu einer realpolitischen Institution wie einem Kinder- und Jugendparlament zusammengeschlossen hätten. Wann genau das Planspiel in Wietmarschen umgesetzt werden soll, ist noch unklar. Es wird ein Termin nach den Sommerferien 2019 angestrebt.